Тендітна костаріканка захищає акулу-молот

Ілене зайнялася цією благородною справою після того, як десять років тому під час плавання з аквалангом вздовж острова Кокос побачила цих дивовижних тварин поблизу. А потім дізналася, що популяція акула-молот біля тихоокеанського узбережжя Коста-Ріки – під загрозою зникнення.

Місцеві жителі нещадно вбивають цих тварин заради плавця, а ще використовують їх молодняк як приманку для риболовлі. Також в державі дуже популярно національне блюдо, яке готують з м’яса унікальних акул.

Зайнявши непримиренну позицію з приводу того, що варварський вилов акули-молота руйнує океанічну екосистему, Ілене вирішила присвятити себе захисту зникаючого виду. Вона зібрала навколо себе таких же небайдужих подвижників. І стала співзасновником некомерційної організації Misión Tiburón, яка розгорнула масштабну кампанію по збереженню популяції молотоголовых акул.

Захисниця повезе дочку плавати з акулами

В результаті досліджень, проведених командою Илены Занеллы в минулому році, тропічний фіорд Гольфо-Дульсе в Коста-Ріці було вирішено зробити заповідною зоною для акули-молота і майданчиком для її розмноження.

Misión Tiburón проводить роботу з місцевим населенням, переконуючи його не використовувати акулячий молодняк як рибальської приманки.

Адже незважаючи на погрози зникаючого виду, які містить в собі надмірний вилов його представників і торгівля плавцем, у багатьох океанічних районах немає обмежень на промисел молотоголовых акул.

За десять минулих років у Илены з’явилася маленька дочка. По досягненні донькою 16 років жінка збирається відвезти її на острів Кокос, де вони разом поплавають з акулами. Ілене Занелла сподівається, що до того часу акула-молот буде відчувати себе більш захищеною.

За матеріалами BBC

Читайте також:

У Коста-Ріці акула напала на туристів-дайверів, одна жінка загинула

Гігантська китова акула проти катери з туристами: фото

Величезна акула смерть вдавилася черепахою