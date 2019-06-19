Фукса в США «розвели» на $200 тисяч на квитки на інавгурацію Трампа

Павло Фукс
Російсько-український олігарх Павло Фукс подав в суд на лобіста Республіканської партії США Юрія Ванетика за те, що той нібито взяв з нього гроші за квитки на інавгурацію Дональда Трампа і не дістав їх. Як пише The New York Times, позов Фукса буде розглядати окружний суд США Центрального округу Каліфорнії.
Фукс стверджує, що в 2017 році заплатив $200 тис. за
VIP-квитки на інавгурацію Трампа. Він перерахував гроші фірмі, назва якої
не називається, за вказівкою Ванетика. Пізніше той сказав, що квитки дістати не
вдалося. Фукс не потрапив на інавгурацію і спостерігав за нею в барі готелю
Вашингтоні.
Український бізнесмен також стверджує, що пропонував Ванетик
«додаткові послуги» за великі гроші. Наприклад, ще за $20 тис. можна було
пообідати з сенаторами, а якщо все заплатити $350 тис. — отримати «більше
шансів зустрітися з обраним президентом».
Фукс вимагає від Ванетика повернути гроші, а також відшкодувати
моральну шкоду.
Журналісти нагадують, що американський закон забороняє
іноземцям купувати квитки на інавгурацію президента. Проте зазвичай вони потрапляють туди неофіційно — як
гості американських донорів.
Раніше SKELET-info повідомляв, що державна компанія «Надра України» фактично подарувала частку в газовому бізнесі Фуксу – в результаті країна втратила сотні мільярдів гривень.