Фукса в США «розвели» на $200 тисяч на квитки на інавгурацію Трампа

Павло Фукс

Російсько-український олігарх Павло Фукс подав в суд на лобіста Республіканської партії США Юрія Ванетика за те, що той нібито взяв з нього гроші за квитки на інавгурацію Дональда Трампа і не дістав їх. Як пише The New York Times, позов Фукса буде розглядати окружний суд США Центрального округу Каліфорнії.

Фукс стверджує, що в 2017 році заплатив $200 тис. за

VIP-квитки на інавгурацію Трампа. Він перерахував гроші фірмі, назва якої

не називається, за вказівкою Ванетика. Пізніше той сказав, що квитки дістати не

вдалося. Фукс не потрапив на інавгурацію і спостерігав за нею в барі готелю

Вашингтоні.

Український бізнесмен також стверджує, що пропонував Ванетик

«додаткові послуги» за великі гроші. Наприклад, ще за $20 тис. можна було

пообідати з сенаторами, а якщо все заплатити $350 тис. — отримати «більше

шансів зустрітися з обраним президентом».

Фукс вимагає від Ванетика повернути гроші, а також відшкодувати

моральну шкоду.

Журналісти нагадують, що американський закон забороняє

іноземцям купувати квитки на інавгурацію президента. Проте зазвичай вони потрапляють туди неофіційно — як

гості американських донорів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що державна компанія «Надра України» фактично подарувала частку в газовому бізнесі Фуксу – в результаті країна втратила сотні мільярдів гривень.