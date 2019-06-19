Скільки ще? Портнов подав до ДБР п’яту скаргу на Порошенка

Нестримний у своєму бажанні якнайбільше «насолити» очільнику «Європейської солідарності» й у недавньому минулому президенту України Портнов приніс у ДБР вже п’яту скаргу. Він звинувачує Порошенка, Парубія і Гройсмана у незаконному призначенні нового Прем’єр-міністра у 2016 році. Про це повідомляє 5 канал.

У повідомленні йдеться про те, що ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов вчергове звернувся із поданням до Державного бюро розслідувань. У своїй заяві він просить притягнути до відповідальності колишнього президента Петра Порошенка, чинного голову Верховної Ради Андрія Парубія та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Портнов стверджує, що у квітні 2016-го чільник Кабміну був незаконно призначений на посаду, бо у Верховній Раді не було коаліції. У ДБР заяву зареєстрували, відкрили кримінальне провадження за фактом “можливого вчинення дій окремими посадовими особами, спрямованих на захоплення державної влади”.

Однак, у відомстві поки жодних прізвищ, які фігурують у справі не називають. Це вже п’яте подання Андрія Портнова до ДБР. Попередні чотири стосуються можливих економічних зловживань попереднім керівництвом держави, проходження українських моряків через Керченську протоку та введення воєнного стану.

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Нагадаємо, що стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею “державна зрада”. Генпрокуратура розшукувала Портнова за обвинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році. Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. Портнов зняв обвинувачення через суд.

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