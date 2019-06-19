Коментар: Дональд Трамп знову йде на вибори – і може перемогти

Те, що Дональд Трамп переконаний у переобранні, не повинно дивувати. Він може відкидати реальність, щоб подати своє президентство як успішне, але наївно думати, що він скоро залишить Білий дім, вважає Ненсі Ісенсон.

Багато хто гадав, що Дональд Трамп до цього часу вже звільнить крісло глави Білого дому. Але зараз він оголошує про свій намір перемогти на виборах і здобути для себе другу каденцію на посаді президента Сполучених Штатів Америки.

Коли він очолив адміністрацію президента США у 2016 році, дехто з надією розраховував, що його відставка є лише питанням часу. Оскільки бути президентом – набагато важче, ніж будь-що інше, чим до цього займався Трамп у своєму житті. Мовляв, він краще дивитиметься Fox News, ображатиме відомих особистостей у Twitter та проводитиме дні за заганянням у лунки м’ячів для гольфу.

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Коли він не пішов, дехто з надією сподівався, що його усунуть від посади. Але Трампа не притягнули до відповідальності за жодні тяжкі злочини чи проступки, незалежно від того, чи намагався він завадити розслідуванню стосовно його передвиборчої кампанії та чи заохочував Росію здійснювати хакерські атаки на сервери своєї опонентки на виборах (2016 року Гілларі Клінтон. – Ред.). Імпічмент – який не є тим же самим, що й усунення від посади – належить до повноважень Сенату, а він цього не робить, оскільки контролюється республіканцями, які не зацікавлені у тому, щоб атакувати лідера власної партії.

Коли його не усунули з посади, дехто з надією сподівався, що свою справу зробить економіка. З того моменту, як Трамп обійняв посаду президента, економісти прогнозували падіння економіки США. Спочатку до цього мало б призвести ініційоване президентом скорочення податків, потім – його агресивна тарифна політика, згодом – його високі державні видатки, що вже додали два трильйона доларів до держборгу США. І, можливо, у довготерміновій перспективі ці прогнози економістів справдяться, але на даний момент американська економіка залишається сильною, а рівень безробіття становить 3,6 відсотка – мінімальний показник за приблизно 50 останніх років.

Переваги чинного президента

Окрім сильної економіки, Трамп має наперед запрограмовану перевагу, яка полягає у тому, що чинні президенти майже завжди переобираються в США на другий термін. За останнє століття винятки у цьому правилі склали лише чотири президенти.

І, хоча деякі американці занепокоєні підлабузництвом Трампа до Володимира Путіна або тим, що він стає на захист білих расистів, а інші його у той же час підтримують, реальність полягає у тому, що більшості людей за повсякденними клопотами просто бракує часу для того, щоб присвячувати багато часу політиці. Президент не може бути притягнутий до відповідальності матір’ю-одиначкою з міста Мілуокі, яка працює на двох роботах, щоб забезпечити дітям дах над головою та їжу на столі.

Американців виховували з вірою у те, що їхня країна є найвеличнішою в усьому світі. Багато з них ніколи не подорожують за кордон, щоб переконатися, чи це є правдою, варто усвідомити, що лише 42 відсотки громадян США мають закордонні паспорти.

Американці також не завжди мають інструменти для того, щоб оскаржити концепцію, за якою в світі немає кращого місця, ніж Сполучені Штати. Протягом багатьох років республіканці підривали державну освіту, вважаючи її дорогою та марною статтею бюджету, яку слід скоротити, а не інвестицією у майбутнє. На міжнародних тестуваннях американські учні поступаються учням з багатьох інших держав за навичками читання і природничими та математичними знаннями.

У сьогоднішніх Сполучених Штатах, які є різко поділеними між традиційними таборами, пошук неперекрученої і неупередженої інформації потребує як рішучості, так і часу. Тому навіть якщо ця умовна жінка з Мілуокі і зареєструвалася б для участі у голосуванні, хто сказав, що вона матиме необхідні знання для того, щоб відрізнити фейкові новини від фактів, або хоча б спробувати це зробити перед тим як проголосувати?

Не вірте опитуванням

На даний момент було б нерозумно стверджувати, що Трамп не буде переобраний. І не дайте себе обдурити результатами опитувань, які вказують, що лише 44 відсотки американців задоволені роботою чинного президента. Опитування є дуже ненадійними і не можуть пролити нам багато світла на те, що станеться впродовж наступних більш ніж 500 днів, які залишаються до президентських виборів 2020 року.

У листопаді минулого року, однак, опитування у дечому не помилилися. Проміжні вибори повернули Палату представників США під контроль демократів, що було несподіванкою для таких скептиків, як я, які вдячні за перешкоди, що виникають на шляху США до їхнього занепаду.

Тому людям, які мають надію, зараз не варто впадати у відчай.

Автор Ненсі Ісенсон

Джерело: DW.COM

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