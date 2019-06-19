Як СРСР бундючився перегнати Америку

Так, друзі, сьогодні буде пост на цікаву і важливу тему — як всі роки свого існування СРСР бундючився перегнати США по якимось там показниками. На думку радянського уряду, якщо б СРСР обійшов за кількістю виплавленої сталі на душу населення Америки — то це однозначно означало б, що радянські громадяни живуть краще американців. Ось такий у СРСР був індекс щастя)

Багато громадяни дійсно вірили в ці вигадки більшовиків, що ось варто нам тільки обійти Америку по кількості добрив на полях — як ми відразу ж будемо жити краще американців, і відразу ж настане Комунізм і всі будуть давати безкоштовно. І що найсмішніше — багато сучасні політики знову піднімають прапори на цю совкову риторику про якісь там “перегонах” з Америкою.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про те, як всі роки свого існування СРСР бундючився перегнати Америку. Обов’язково заходьте під кат, ну і додаватися в друзі не забувайте)

З чого все почалося.

Багато приписують початок “гонок з проклятої Америкою” часів Хрущова, але насправді все сталося дещо раніше — спецолимпиада почалася ще при вічно живого Леніна, який ще при житті нерідко вигукував перли на кшталт “поганий той російський робітник, який не сподівається наздогнати і перегнати свого американського побратима!”.

Більшість звичайних робочих думало про добробут своєї сім’ї і про те, як би зробити життя своїх дітей краще, але Ленін постійно приписував їм якийсь маревний утримання власної голови — що, до речі, чудово виражено в антиутопії Платонова “Котлован” фразами, пародіюють ленінське мислення, наприклад: “Він наказав оточуючим мобілізувати колгосп на похоронна хода, щоб всі відчули урочистість смерті під час розвивається світлого моменту усуспільнення майна.”

Загалом, почалася гонка ще при Леніні, а потім її підхопив і великий механік і мовознавець. На пленумі ЦК ВКП(б) у 1933 році він заявив, що “Росія по своєму політичному строю наздогнала передові країни”, і що мовляв залишилося наздогнати по всьому іншому — і справа в капелюсі. Репресивний ГУЛАГ, так би мовити, побудували, а тепер треба побудувати все інше.

Проте з рештою було неважливо — радянська економіка, побудована на примушуванні, репресії, реквізиції майна і знищення голодом всіх незгодних, не могла нормально розвиватися — практично за всіма економічними показниками, починаючи від рівня зарплат і закінчуючи рівнем споживання білка на душу населення СРСР відставав від розвинених країн. Більшість техніки і верстатів СРСР продовжував закуповувати в США і інших розвинених країнах — аж до обладнання з виробництва котлет і морозива.

Загалом, добре вийшло тільки з ГУЛАГом. При роботі в архівах з ГУЛАГовскими документами 1930-х років, архіваріуси попереджають працюють в архіві, щоб ті не дивувалися, що багато документів написані обгризеним олівцем і неймовірними карлючками — в країні не було ні чорнила, ні нормальних писарів, і в країні справно працював тільки конвеєр по відправці людей у табори і розстрільні камери.

Хрущов, гонки і кукурудза.

Микита Сергійович зрозумів, що при Сталіні країна перевиконала план по викритим японським шпигунам за 1000 років вперед, і вирішив зайнятися економікою. 22 травня 1957 року Хрущов оголошує, що ми наздоженемо і переженемо Америку за три роки по виробництву м’яса, молока і масла. Як і всі інші малоосвічені більшовики, Микита Сергійович не помічав переваг американського способу життя в цілому, а бачив якісь окремі деталі — мовляв, будемо робити м’яса більше, ніж американці — значить, і будемо жити краще, ніж вони!

Закінчилося все ці гонки дуже смішно. У грудні 1959 року перший секретар Рязанського обкому партії Олексій Ларіонов відзвітував — ваш план, Микита Сергійович, виконаний! Ми перевиконали план по м’ясу в 3,8 рази! За це досягнення Ларіонову повісили зірку героя соцпраці. А тепер смішне — фактично ніякого м’яса більше не стало, просто Ларіонов заборонив тримати худобу в підсобних господарствах — її всю пустили під ніж у залік “держплану”, у тому числі молочних корів і молодняк — чим фактично знищили майбутнє тваринництва в області.

Крім того, агенти Ларіонова їздили за сусіднім областям і скуповували худобу, щоб здавати її як вирощену в господарствах Рязанщини, знищивши тваринництво і там — як кажуть, згорів сарай, гори і хата. Підсумок — план перевиконано в 3,8 рази, але чи стали від цього люди жити краще? Подумати над цим питанням я попрошу всіх любителів СРСР — впевнений, нехай не з першої спроби, але у них вийде знайти правильну відповідь.

Для “перегонки Америки” Хрущов затіяв безліч інших прожектів, які закінчилися приблизно так само. Широко розрекламована кукурудзяна кампанія закінчилася очікуваним провалом. На партійних з’їздах розповідали про “першому місці” по виплавці чавуну, виробництво сталі, цементу і добрив — але це більше скидалося на досягнення спецолимпиады з одним учасником, так як по-перше, люди не стали краще жити від цих рекордів, а по-друге — багато з них (як, наприклад, виробництво чавуну) показувало лише отсталось економіки СРСР. Це як якщо зараз хтось буде пишається тим, що робить більше всіх вугільних прасок і самоварів.

Загалом, і при Хрущові наздогнати Америку не вийшло. До речі, сама Америка всі роки навіть і не знала, що з нею хтось там змагається.

Горбачовське «Прискорення».

При Брежнєві про “Наздогнати і Перегнати” особливо не згадували — це були врмена “благословенного застою”, коли тиша та гладь простої радянської життя порушував лише привоз алкоголю в найближчий вино-горілчаний — тоді народ зривався з доминошных столиків біля під’їзду, думаючи про те, як би наздогнати і перегнати одне одного в алко-черги.

Всі порушив Горбачов, оголосивши в 1985 році черговий виток спецолимпиады по гонці з Заходом під назвою “Прискорення”, який був проголошений 23 квітня 1985 року. СРСР в черговий раз визнав, що він відстає від Америки практично за всіма показниками, а всі його “реформи” мають лише декоративний характер і переливають з пустого в порожнє.

Почалися капіталовкладення у важку промисловість та машинобудування, які, як і в минулі рази, ніяк не позначилися на рівні добробуту населення. Швидше навіть йому пошкодили так як на товарному ринку виник дефіцит найпростіших товарів. Загалом в черговий раз нічого не вийшло, Горбачов визнав свою поразку, почавши з 1987 року фундаментальні реформи, які призвели до кінця СРСР.

Епілог.

У горбачовські часи був в ходу анекдот — “наздогнати ми Америку догогним, а от переганяти не будемо — щоб не показувати голу дупу”. І все це було б смішно, якби не було так сумно. Неважко помітити, що практично всі роки радянської влади (Від Леніна до Горбачова) гасло “Наздогнати і Перегнати Америку” був чимось на зразок морквини перед носом осла — населення годували обіцянками кращого життя, а вона не ставала краще.

А в результаті вийшло як в тому анекдоті про невдалий бордель, в якому той переклеювали шпалери, то переставляли меблі, то штори міняли на інші — але успішність прийшла тільки тоді, коли замінили дівчаток. Так і тут — щось більш-менш стало налагоджуватися тільки після кінця радянської влади, яка сама своїми принципами не давала країні розвиватися.

Такі справи.

Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу)