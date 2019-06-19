Уряд Канади має намір схвалити розширення Trans Mountain

Федеральний уряд Канади має схвалити досить спірний проект розширення трубопроводу Trans Mountain цього тижня, повідомили Reuters неназвані джерела .

Проект, який збільшить нинішню пропускну здатність нафтопроводу Транс Маунтін з Альберти до узбережжя Британської Колумбії в три рази, до 890 000 барелів на добу , буде протиставлений один одному нафтового центру Канади Альберті і сусідній Британської Колумбії, чий уряд рішуче виступає проти нових нафтових проектів.

Оттава купила Trans Mountain Pipeline (TMP), проект розширення Trans Mountain (TMEP) і пов’язані з ним активи за 3,35 млрд доларів США (4,4 млрд канадських доларів) у Kinder Morgan, яка починала злитися з-за всіх затримок, які BC створювала. Угоду було значною мірою настільки ж суперечливим, як і проект з певними групами, а саме з екологами, урядом Британської Колумбії і деякими корінними народами. Однак інші перші нації продовжують наполегливо захищати проект та його переваги для Альберти і навіть планують купити його, коли Оттава виставить його на продаж, як і було у первісній ідеї.

Trans Mountain був єдиним новим проектом нафтопроводу, схваленим ліберальним урядом Джастіна Трюдо, використовуючи аргумент, що зростання видобутку нафти в Альберті потребує більший вихід на міжнародні ринки. Тим не менш, ця підтримка і покупка проекту навряд чи нададуть уряду яку-небудь послугу на майбутніх парламентських виборах в кінці цього року.

Як зазначає Reuters, Трюдо прийшов до влади на хвилі навколишнього середовища, і, за винятком справи Транс Маунтін, він в цілому був послідовним у цьому відношенні. Тепер, якщо уряд дійсно схвалить проект, енергетичне лобі буде щасливим, але важливої групи виборців не буде: зелене лобі.

На жаль, у Трюдо немає виграшного ходу: якщо уряд з якоїсь причини відхилить проект, енергетичне лобі буде відчужено. Якщо результати виборів в Альберті є яким-небудь ознакою народних настроїв, це рішення може сприяти ліберальним програшу на виборах у жовтні.