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Уряд Канади має намір схвалити розширення Trans Mountain

19.06.2019

Правительство Канады намерено одобрить расширение Trans Mountain

Федеральний уряд Канади має схвалити досить спірний проект розширення трубопроводу Trans Mountain цього тижня, повідомили Reuters неназвані джерела .

Проект, який збільшить нинішню пропускну здатність нафтопроводу Транс Маунтін з Альберти до узбережжя Британської Колумбії в три рази, до 890 000 барелів на добу , буде протиставлений один одному нафтового центру Канади Альберті і сусідній Британської Колумбії, чий уряд рішуче виступає проти нових нафтових проектів.

Оттава купила Trans Mountain Pipeline (TMP), проект розширення Trans Mountain (TMEP) і пов’язані з ним активи за 3,35 млрд доларів США (4,4 млрд канадських доларів) у Kinder Morgan, яка починала злитися з-за всіх затримок, які BC створювала. Угоду було значною мірою настільки ж суперечливим, як і проект з певними групами, а саме з екологами, урядом Британської Колумбії і деякими корінними народами. Однак інші перші нації продовжують наполегливо захищати проект та його переваги для Альберти і навіть планують купити його, коли Оттава виставить його на продаж, як і було у первісній ідеї.

Trans Mountain був єдиним новим проектом нафтопроводу, схваленим ліберальним урядом Джастіна Трюдо, використовуючи аргумент, що зростання видобутку нафти в Альберті потребує більший вихід на міжнародні ринки. Тим не менш, ця підтримка і покупка проекту навряд чи нададуть уряду яку-небудь послугу на майбутніх парламентських виборах в кінці цього року.

Як зазначає Reuters, Трюдо прийшов до влади на хвилі навколишнього середовища, і, за винятком справи Транс Маунтін, він в цілому був послідовним у цьому відношенні. Тепер, якщо уряд дійсно схвалить проект, енергетичне лобі буде щасливим, але важливої групи виборців не буде: зелене лобі.

На жаль, у Трюдо немає виграшного ходу: якщо уряд з якоїсь причини відхилить проект, енергетичне лобі буде відчужено. Якщо результати виборів в Альберті є яким-небудь ознакою народних настроїв, це рішення може сприяти ліберальним програшу на виборах у жовтні.

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