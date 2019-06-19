Російська православна церква зробила виняток для похорону Олексія Миронова

Прощання з екс-начальником Свердловської залізниці Олексієм Мироновим, який був фігурантом кримінальної справи і два дні тому покінчив з собою, відбудеться у четвер, 20 червня, в Москві. Про це «URA.RU» повідомили співробітники залізниці. Похорони відбудуться на Троєкурівському кладовищі столиці.

Церемонія прощання розпочнеться о 10 ранку в траурному залі Центральної клінічної лікарні №2 імені Семашка ВАТ «Російські залізниці» (вул. Будайська, д. 2). Там же пройде і ритуал за православним звичаєм. «Окремого відспівування в храмі не буде — батюшка проведе відспівування прямо в лікарні», — пояснив агентству співробітник ритуальної компанії. Після цього покійного проводять в останню путь.

Від особи Свердловської залізниці, яку Миронов очолював з 2011 по 2018 роки, попрощатися з ним їде ціла делегація, в яку входять представники керівництва дороги. «Мені дуже шкода, що я сам не зможу поїхати в Москву, — заявив „URA.RU“ заслужений працівник транспорту РФ, почесний житель Свердловської області Борис Колесніков, який очолював свердловську магістраль з 1990 по 2002 роки. — Вчора я зайшов в управління, поклав квіти до його портрету».

НОВИНА ПО ТЕМІ

Доля кримінальної справи загиблого екс-начальника СвЖД залежить від його дружини

Олексія Миронова знайшли застреленим 17 червня в його котеджі на Рубльовці (в селі Иславском під Одинцово). За версією, що звучала в ЗМІ і не яку спростовує органами слідства, Миронов покінчив з собою. За канонами православної церкви, відспівування людей, які скоїли суїцид, не допускається, оскільки самогубство — це смертний гріх. Однак для екс-начальника СвЖД церква зробила виняток.

«Винятки допускаються, якщо у людини була психічна хвороба, душевний розлад або якщо це було доведення до самогубства, — пояснив «URA.RU» протодиякон Андрій Кураєв. — Третій варіант — недавно, вже за патріарха Кирила, був розроблений чин молитовного поминання самогубців, допустимий незалежно від обставин і мотивів того, що сталося. Це не зовсім відспівування, це якесь напуття для втіхи родичів. Священик робить біля труни самогубці певні дії, але вони не є отпеванием. Це називається «чин молитовного розради родичів живіт свій самобойне скончавшего».

У прес-службі Свердловської залізниці «URA.RU» заявили, що не коментують тему похорону Олексія Миронова.

Траурний зал в морзі при лікарні імені Семашка

Фото: з сайту ritualservis.su