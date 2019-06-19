Суд скасував рішення про звільнення Аласанії з посади

Зураб Аласаня на свої сторінці у соцмережі фейсбук повідомив про те, що рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту, скасоване. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис глави правління громадського мовника “Суспільне”.

Аласанія написав: «Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанія З.Г. визнати незаконним і скасувати».

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Нагадаємо, що увесь час до рішення суду глава правління громадського мовника “Суспільне” Зураб Аласанія залишався на посаді, попри те, що Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України повинна була звільнити його 6 травня.

Також має сенс нагадати про те, що Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією. Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

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