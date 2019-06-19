Розведення сил біля Станиці Луганської не відбулося через порушення режиму припинення вогню – Зайдік

Сторони конфлікту в Україні не змогли розвести сили поблизу Станиці Луганської через порушення режиму припинення вогню, заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо України Мартін Зайдік.

“Що стосується розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської, намір розпочати його, висловлений у Мінську два тижні тому, поки що не було виконано. Причиною стали порушення режиму припинення вогню”, – сказав Зайдік журналістам у середу в Мінську.

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Водночас він зазначив, що порушення режиму припинення вогню з’явилися після того, як сторони висловили свій намір. “До того порушень режиму припинення вогню досить довго не було”, – сказав спецпредставник.

“У мене є відчуття, що сторони дійсно хочуть розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, і я сподіваюся, що воно відбудеться, але точну дату сьогодні передбачити не можу”, – додав Зайдік.

Джерело – interfax

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