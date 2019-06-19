Саміт лідерів ЄС знову обговорить Росію в контексті її агресії

Лідери Європейського Союзу розпочнуть обговорення зовнішньополітичних питань порядку денного саміту ЄС з Росії та виконання Мінських домовленостей, затвердивши рішення продовжити “кримські санкції”.

Про це напередодні дводенного засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС, яке відбудеться в Брюсселі 20-21 червня, повідомив високопоставлений європейський дипломат.

“Щодо порядку денного, який стосується зовнішньої політики, – лідери розпочнуть з питання Росії та її агресії проти України. Ця частина дискусії розпочнеться з інформації канцлера Меркель і президента Макрона щодо переговорів у рамках “нормандського формату” та імплементації Мінських домовленостей. Ґрунтуючись на політичному рішенні, завтра буде ухвалено рішення санкції продовжити”, – повідомив він. Санкції буде продовжено ще на один рік.

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При цьому дипломат зазначив, що це обговорення відбудеться “в контексті заклику ЄС звільнити захоплених моряків, занепокоєння щодо спрощення видачі російських паспортів українським громадянам, де ЄС готовий розглянути опцію невизнання паспортів, виданих усупереч Мінським домовленостям”. “І це обговорення відбудеться в контексті п’ятих роковин з того моменту, коли було збито рейс МН17. Росія – перша частина всіх цих проблем, які я зазначив, що буде відображено у висновках”, – додав він.

12 червня у рамках засідання Комітету постійних представників ЄС посли погодили рішення продовжити санкції, запроваджені у зв’язку з незаконною анексією Криму РФ, які мають економічний характер та обмежені територією Криму і Севастополя.

Зокрема, заборона поширюється на імпорт до ЄС товарів, вироблених у Криму або Севастополі, інвестиції в Крим або Севастополь, надання туристичних послуг (заборона на заходження туристичних лайнерів у порти Криму), експорт певних товарів і технологій для кримських компаній або для використання у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики, а також пошуку, розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Джерело – interfax

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