23 червня перекриють рух транспорту в районі Шулявського шляхопроводу

Київських водіїв і гостей міста просять 23 червня до 12 години дня об’їжджати район, прилеглий до Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт КМДА.

У повідомленні КМДА йдеться про те, що 23 червня із 01:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» просить водіїв Києва і гостей міста об’їжджати цей район через те, що почнеться монтаж металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу і 23 червня заплановано їх перевезення через проспект Перемоги.

У комунальному підприємстві просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

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Нагадаємо, що з 16 березня 2019 року в зв’язку із проведенням робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Вадима Гетьмана – Олександра Довженка та просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід) закривався рух тролейбусів маршрутів №№22,27,42 та внеслись зміни в роботу наземного громадського транспорту.

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