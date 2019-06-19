Перший учасник всеукраїнської телемедичної платформи – Інститут ім.Амосова

Першим учасником всеукраїнської телемедичної платформи став Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Укрінформ.

Як відомо, телемедичну платформу створили в рамках партнерського проекту компанії Vodafone Україна та Української асоціації розвитку інформаційних технологій в медицині.

У повідомленні йдеться: “Тепер лікарі Інституту контролюватимуть стан післяопераційних пацієнтів, які продовжують реабілітацію в домашніх умовах”.

Платформа містить два взаємопов’язані модулі: перший з них – медичний портал MedBrama, що створений з урахуванням потреб лікарів та надає їм зручні інструменти для використання телемедицини в своїй щоденній практиці; другий модуль – мобільний додаток «Пошук лікаря», призначений для пацієнтів.

Крім основної функції – телемедичних консультацій – портал MedBrama дає низку інструментів, які допомагають лікареві розширити коло пацієнтів і при цьому економити час та зручно організувати робочий процес.

З моменту реєстрації лікаря на порталі MedBrama інформація про нього стає доступна користувачам безкоштовного мобільного додатку «Пошук лікаря». В цьому додатку пацієнти можуть знайти фахівця за потрібними параметрами (спеціальність, стаж роботи, назва клініки або за геолокацією), записатися на прийом до вибраного фахівця, використовувати додаток як персональну медичну картку, зберігаючи в особистому профілі необхідні файли.

У додатку також реалізована функція телемедичного контролю з боку лікаря. Завдяки цій функції пацієнт має можливість підтримувати постійний online-зв’язок зі своїм лікарем. Це важливо, коли йдеться про хронічні захворювання, складні патології або післяопераційні випадки, що вимагають спостереження за ходом лікування навіть за межами стаціонару.

Мобільний додаток «Пошук лікаря» розрахований на пацієнтів та реалізований за участю Vodafone Україна.

«Сьогодні ми вже працюємо над рішеннями для мережі NB-IoT. Завдяки цьому соціальна сфера та особливо медицина мають можливість вийти на якісно новий рівень. Адже для медицини швидкість передачі інформації це – точна діагностика, грамотне лікування, швидка реакція в екстрених випадках. Сьогоднішні технології дають таку можливість», – зазначив директор з трансформації Vodafone Україна Костянтин Воробйов.

Інститут ім. М.М. Амосова за рік приймає 30 000 пацієнтів і робить 5 000 операцій. 100% пацієнтів Інституту мають з’являтися на повторну консультацію для контролю за процесом одужання.

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Нагадаємо, що заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе раніше говорив про те, що впровадження телемедицини в рамках реформи #сільськамедицина, яка була ініційована Президентом України Петром Порошенком, дозволить надавати своєчасну та якісну медичну допомогу жителям в сільській місцевості. Вона направлена на боротьбу з такими поширеними в Україні захворюваннями серед населення як серцево-судинні, бронхіальна астма, цукровий діабет та дерматологічні хвороби.

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