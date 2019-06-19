Саудівський принц причетний до вбивства Хашоггі – ООН

Спецдоповідачка ООН з розслідування позасудових страт Агнес Калламар заявила про наявність доказів причетності принца-спадкоємця Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та інших високопосадовців країни до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, передає ukrinform

Про це вона заявила у середу, презентуючи звіт, повідомляє DW.

“Як мінімум, принц потурав такій поведінці й дозволяв повторення та поширення цих злочинів”, – зазначила у звіті Калламар.

За її словами, без відома принца не могли знищити докази вбивства Хашоггі.

Спецдоповідачка також висунула пропозицію, щоб підозрюваних у вбивстві судили поза межами Саудівської Аравії чи Туреччини. Вона закликала Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша організувати “подальше кримінальне розслідування” щодо злочинців і створити механізм для трибуналу.

У звіті наголошується, що ані Саудівська Аравія, ані Туреччина не дотримувалися міжнародних стандартів під час розслідування вбивства журналіста.

Калламар представить повну версію свого майже стосторінкового звіту на засіданні Ради ООН з прав людини, яке розпочнеться наступного тижня в Женеві.

Мністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що влада країни підтримує рекомендації звіту ООН щодо вбивства Хашоггі.