Смерть Дмитра Тимчука: у версію про “самостріл” не ві-ри-мо!

Трагічна загибель натхненника та керівника проекту “Інформаційний спротив”, приголомшує та жахає. А ще викликає безліч сумнівів

У середу, 19 червня, стало відомо про смерть народного депутата від «Народного фронту» Дмитра Тимчука – координатора групи «Інформаційний спротив» (група ІС), засновника Центру військово-політичних досліджень, військового оглядача, підполковника запасу.

За даними ЗМІ о 12:15 до поліції надійшло повідомлення від громадянина Копитька О.В (ймовірно Олександр Копитько — один з координаторів ІС). Який начебто повідомив, що до нього за допомогою звернулася дружина Тимчука, яка за годину до того виявила чоловіка в квартирі з вогнепальним пораненням голови. “Попередньо встановлено, що під час чищення пістолета депутат випадково вистрелив собі в голову (ФОРТ-17Р). Слідчі з місця події доповіли, що Тимчук помер”, – повідомляє ЗМІ. Версія одразу викликала купу запитань. Пізніше керівник Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що слідство не виключає і версію вбивства нардепа.

Великий сум та величезні сумніви

Коментує кореспондент Укрінформу Вячеслав Масний, учасник Революції Гідності та війни на сході України, солдат добробату:

— Від оприлюдненої на сьогодні інформацією тхне чимось дуже поганим, тхне брехнею. Нам розповідають, начебто досвідчений офіцер, учасник бойових дій та миротворчих операцій по всьому світу, ВИПАДКОВО застрелився під час чистки пістолету. Наскільки велика ймовірність, що військовий, який провів 17 років на військовій службі, випадково застрелиться під час чистки пістолету вдома, в спокійній і тихій обстановці? Нульова! З власного досвіду військових тренінгів та служби в добровольчому батальйоні засвідчу, що техніка безпеки при розборі зброї вбивається в голову намертво, на рівні півсвідомих рефлексів. До того ж, процедура розбору пістолету Форт 17Р (а саме від поранення з цієї зброї, якщо вірити попередній інформації, загинув Дмитро Тимчук) для чистки така (інструкцію про розборку дивись ТУТ), що фактично унеможливлює випадковий постріл! Для такої трагічної ситуації потрібно буквально до початку процедури чистки направити пістолет на себе і зі знятим запобіжником натиснути на спуск. Очевидно, що жоден досвідчений власник зброї ніколи в житті не буде такого робити.

Версія про випадковий “самостріл” із Форту-17Р сумнівна ще й тому, що цей пістолет — ТРАВМАТИЧНА, а не бойова зброя. В його набої закладено слабкий пороховий заряд, а сама куля — гумова. Така зброя залишає максимум синець. Ті, хто отримував в спину чи груди гумові кулі з помпових рушниць “Беркуту” на Майдані підтвердять, що це досить боляче, але аж ніяк не смертельно. Тому, повторю запитання з початку тексту: яка вірогідність того, що досвідчений офіцер випадково застрелиться під час чистки ТРАВМАТИЧНОГО пістолету? Ніяка! Вона не просто нульова, а від’ємна! А тому або названі подробиці смерті – хибні, і слідчі та журналісти помиляються, або ж хтось свідомо приховує від нас справжні обставини смерті Дмитра Тимчука.

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Поки що довіри до озвученої версії смерті Дмитра Тимчука дійсно немає жодної. Все — і його життєвий та професійний досвід, і технологія чистки зброї, і попередньо озвучена модель пістолету свідчать, що Тимчук не міг загинути випадково. Тим більше, враховуючи його потужну інформаційну діяльність на чолі групи “Інформаційний спротив”, а також і державну – народного депутата України VIII скликання від партії “Народний фронт”, чи не найбільш сумлінного в цьому скликанні. Адже за даними журналіста Данила Мокрика, Тимчук був присутній більш ніж на 90% пленарних засідань. А це вносить ще один сумнів стосовно його загадкового перебування вдома 19 червня – саме в цей день відбувалося пленарне засідання Ради, на якому голосувалися поправки до проекту Виборчого Кодексу. Тимчук явно не міг такого пропустити.

Як повідомив Укрінформу перший заступник фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук, Дмитро нікого не попереджав, що буде відсутній в цей день в Раді.

“Ні, на жаль, він не попереджав. Його поведінка була абсолютно звичайною. Напередодні віталися. Він трішки спізнився останнього разу, привітався зі мною і з Березою (“народофронтівець” Юрій Береза — Ред.), бо ми сидимо на одному ряду. Було все нормально. Я не знаю, які причини спонукали його сьогодні залишитися вдома і присвятити цей час своїм власним справам. Це має встановити слідство. Я знаю, там зараз працює оперативна слідча група, яка класифікує загибель Дмитра Тимчука за статтею 115 — умисне вбивство. Так що будемо чекати оприлюднення офіційних результатів роботи експертів слідчої групи. Я, розуміючи роботу Дмитра Тимчука в інформаційному просторі – те, як він з перших днів висвітлював російську агресію, ставлю його загибель в один ряд з такими знаковими подіями, як вбивство контррозвідника Олександра Хараберюша, або Максима Шаповала в Києві в 2017 році. Бо мені не віриться, що досвідчена людина не вміє чистити власну зброю. Це нісенітниця! Я не вірю у цю версію. Насправді ми всі втратили, бо Дмитро був дуже порядною людиною, робив свою роботу, коли інші ще не знали, що робити. В мережі зараз буде дуже багато “вкидів” і маніпуляцій, тому я зараз проситиму речників правоохоронних органів тримати нас по можливості в курсі слідства, щоб унеможливити розповсюдження фейків”.

Атака на спротив?

Цілком погоджуємось з паном Тетеруком. На наш суб’єктивний погляд, загадкова смерть Дмитра Тимчука виглядає як намагання “ліквідувати” небезпечного для ворога бійця інформаційного фронту. Адже нагадаємо, що група “Інформаційний спротив” (ініціатива неурядової організації «Центр військово-політичних досліджень») з моменту захоплення Росією Криму 2 березня 2014 року була фактично єдиним джерелом інформації про реальні події. У ті дні Дмитро Тимчук, опираючись на дані своїх інформаторів та аналітиків, писав по 15-20 постів щодня, звідки більшість українських ЗМІ черпали “фронтові” новини. Група на той час стала, по суті, головним воєнним “інформбюро”, а заодно, і конструктивним критиком дій Міністерства оборони та Генерального штабу. Сьогодні за дописами Дмитра можна скласти повну хронологію російського вторгнення в Україну — майже погодинно!

Наводимо кілька дописів Дмитра Тимчука того часу (подаємо мовою оригіналу), які показують, як народжувалась справа його життя – “Інформаційний спротив”.

2 березня 2014 року

“Друзья, с этого момента я буду давать информсообщения по оперативной ситуации. Некоторые сообщения идут по линии МО, по другим – я не могу раскрывать источники, но информация достоверная из первых уст.

Сначала -на украинском, потом мы оперативно переводим на рус. и тоже выставляем… Просьба к журналистам! Используйте эту информацию! Мы должны заполнить наше информпространство ПРАВДОЙ, а не пропагандистским бредом российских СМИ. Это – наша информационная война! Наше оружие — правда!”

3 березня 2014 року

“Инициативная группа – это, как и я, офицеры запаса, недавно уволившиеся из армии. Это означает, что у нас нет начальников, мы не получаем за свою работу деньги и ни от кого не зависим. Мы работаем на голом энтузиазме, и движет нами только патриотизм (кто хочет покидаться дерьмом и опровергнуть – факты в студию).

Участники группы – также офицеры, служащие сегодня в различных ведомствах.

Пользуясь случаем, благодарю моих давних и надежных друзей и боевых побратимов из «иракского братства», без которых эта работа была бы невозможна – Юру Карина и Сашу “Хола”. Благодаря им всего за несколько часов удалось создать систему обмена и проверки информации, которая охватывает многие звенья.

3 березня 2014 року

Друзья, одно уточнение! Мы сейчас скинули темпы, по одной причине. Наконец на полную силу заработали госорганы – МО, Госпогранслужба и пр., они также оперативно рассылают по СМИ свою информацию. Мы сейчас согласовываем с ними нашу информацию, чтобы не дублировать с ними одно и то же.

22 березня 2014 року

“Веселюсь от души. По мнению российских “экспертов”, Тымчука не существует. Я – выдуманная личность, под прикрытием которой работают украинские спецслужбы и Киберцентр НАТО)))) Пойду посмотрю в зеркало на всякий случай: может быть, я действительно – миф? (К слову, вчера давал интервью каналу “24” вживую – это третий случай после “НТН” и “Фактов ICTV” с начала работы группы “ИС” – просто нет времени на общение с журналистами, кроме как по телефону).

Щиро співчуваємо родині загиблого та сподіваємось на швидку і ефективну реакцію правоохоронців. Народний депутат Дмитро Тимчук — занадто яскрава фігура в неоголошеній війні з Росією, щоб його смерть була настільки безглуздою…

Джерело: Укрінформ

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