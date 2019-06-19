Біля «моста Кличка» з’явиться фонтан за чотири мільйони

Столичне комунальне підприємство «Інженерний центр» уклало додаткову угоду з ТОВ «Спецавтобуд» на будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка». Угода укладена на 73,82 млн грн, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

У документі прописані додаткові обсяги робіт, на які

2 травня 2019 року було отримано позитивний експертний звіт № 00-1888-18/МД. Основні

витрати в сумі 47 млн грн передбачено на підпірні стіни.

«Тобто вже в ході будівництва так званого мосту Кличка

з’явилася потреба у зміцненні схилів гірки, де раніше не вирішувалися зводити

капітальні споруди у зв’язку зі значним впливом підземних вод», –

зазначає ЗМІ.

Будувати підпірні стіни будуть в липні і серпні. «Це свідчить

про загальну неготовність будівельного об’єкта та відсутності дозволу на введення його

в експлуатацію», – роблять висновок журналісти.

У календарному графіку виконання робіт зазначено, що фонтан поряд

з мостом стоїть 4,27 млн грн. Ще 1,60 млн грн пішло на мощення території біля

фонтану і 0,62 млн грн коштувало зовнішнє освітлення.

«За суму, порівнянну з вартістю самого фонтану, в передмісті

Києва можна придбати двоповерховий котедж з басейном. Наприклад, у селі Дмитрівка

можна придбати будинок площею 177 кв. метрів за 4,68 млн грн. Тимчасові дороги оцінені

в 6,34 млн грн, озеленення території – 6,91 млн грн. Середньомісячна зарплата робітників

по цьому об’єкту вирахувана в розмірі 11 тис. грн», – пише ЗМІ.

Таким чином, в системі ProZorro вже опубліковані 20 договорів

на будівництво «мосту Кличка» на загальну суму 364,57 млн грн. «При цьому кошторисна

вартість будівництва мосту за рішенням КМДА становить 419,96 млн грн. За таку

суму можна побудувати вісім дитячих садків на 115 місць кожен», – підрахували

журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка в Києві виросла з 260 млн до 419,96 млн грн.

Сам мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі витрати на

будівництво нового пішохідного мосту і суміжних об’єктів будуть перевірені, а

результати перевірки будуть оприлюднений.