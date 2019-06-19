Віталій Портников: Розширення ЄС йде зі скрипом

Країни – члени Європейського Союзу не досягли згоди щодо початку переговорів з Північною Македонією та Албанією щодо членства в об’єднанні

Європейська комісія виступила з рекомендацією почати такі переговори ще 30 травня і планувалося, що Рада Євросоюзу схвалить таке рішення на саміті 18 червня. Однак цього не сталося. Опозиція окремих країн виявилася досить серйозною і рішення вирішили відкласти на осінь. Єврокомісар з розширення Йоганнес Ган підкреслив, що не може гарантувати ухвалення позитивного рішення і в жовтні, але дуже на це сподівається.

Для України це – погана новина. Вона демонструє, з якими проблемами зіткнеться розширення Європейського Союзу найближчими роками, якщо не десятиліттями. Того ентузіазму, який спостерігався при прийнятті до ЄС країн Центральної Європи, зараз немає. І навіть “брексіт” не створив у європейців стимулів для того, щоб демонструвати привабливість свого об’єднання, навпаки – він тільки загострив проблеми і протиріччя.

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Тим часом, ні про який початок інтеграції України до Європейського Союзу не доводиться говорити, поки не буде завершено процес інтеграції країн західних Балкан – і це не тільки політика, це ще й географія. При цьому я маю на увазі не стільки навіть членство нашої країни в ЄС, скільки сам початок процесу перемовин, який, у свою чергу, буде тривати роками. І всі ці роки до початку переговорного процесу Україна буде продовжувати залишатися у “сірій зоні” між Євросоюзом і Росією.

Тому ми маємо бути зацікавлені, щоб країни західних Балкан швидко досягли успіху. І щоб країни ЄС прагнули хоча б до діалогу з ними. Але цей діалог зовсім не обіцяє бути простим. Тому що – при всій удаваній складності ситуації з Північною Македонією та Албанією – її не можна порівняти з тим, що ще належить пережити, коли почнеться інтеграція Сербії, Косова і особливо Боснії і Герцеговини. Але ж сенс підходу до інтеграції західних Балкан – зробити європейським, мирним і цивілізованим весь регіон.

І про це, до речі, нам теж варто подумати. У Північній Македонії куди більше шансів почати переговори з ЄС, ніж у Албанії – ситуація в країні виглядає стабільною і, що є дуже важливим, Скоп’є прагнуть заохотити за безпрецедентні політичні зусилля, що їх вжило македонське керівництво для врегулювання багаторічної суперечки з Грецією. Але почати переговори з Північною Македонією збираються тільки разом з Албанією.

А це означає, що в інтеграційній політиці України теж не може бути “дрібниць”. Наприклад, нестабільність в сусідній Молдові може у вирішальний момент стати такою ж проблемою для початку переговорів з Україною, як і наші власні проблеми. Саме тому вже зараз нам потрібно вчитися ставати не об’єктом, а суб’єктом великої політики – інакше ризикуємо так і залишитися за дверима Євросоюзу назавжди.

Джерело: Еспресо TV

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