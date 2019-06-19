Де краще відпочивати в Іспанії — поради від сайту нерухомості

Іспанія — одна з найпопулярніших країн, відвідуваних туристами. Вона приваблює своєю дивовижною красою і першокласним обслуговуванням. Так, коли краще їхати відпочивати в Іспанію і що вас там чекати? Давайте дізнаємося.

Іспанська зима

Вибрати, коли краще їхати відпочивати в Іспанію, безпосередньо виходить від ваших цілей. Наприклад, якщо ви не любите галасливі вулиці і великі скупчення людей, а хочете провести тихий і розмірений відпочинок з дітьми або своєю другою половинкою, то вам підійде зимовий час. Почався вечір, ще толком і не стемніло, а на вулицях тиша, у величезних хмарочосах готелів за шістдесят поверхів, ледь набирається чотири зайнятих номери.

Зима не є популярним туристичним сезоном з-за низьких температур в цей час: +21-23 градуси на землі і +16 у воді, в порівнянні з літніми погодними умовами: +30-50 градусів у повітрі і +22-23 у воді. Внаслідок малого відсотка приїжджаючих людей, ціни на житло стають дешевшими: квартиру можна зняти в ціновому діапазоні від тридцяти до п’ятдесяти євро, коли в літній час ви б брали вже за ціною від ста до двохсот євро. Однак, хоч взимку пляжний відпочинок і не популярний, буде відкрито гірськолижний сезон. А грудневе Католицьке Різдво, також принесе вам масу цікавих вражень.

Пляжний сезон

Якщо ж вам до душі більш спекотна погода, або ви бажаєте гарненько відірватися з друзями, то для вас відкрита сонячна Іспанія в її літні місяці. Такі Курорти, як:

· Коста Бланка

· Коста Брава

· Коста Дель Сіль

будуть повні туристів. Звичайно, ви повинні звернути свою увагу і на Канарські острови, вони є популярними весь рік.

Червень

Червень це початок Іспанського сезону, іноді навіть говорять, що Іспанське літо триває з липня по вересень. Погода в червні ще не така тепла і приїжджих не надто багато. У червні ідеальним місцем буде Коста Бланка, берег з самим теплим морем у материкової Іспанії. Там ви зможете знайти будь-який пляж на свій смак: від величезних пляжів з великою кількістю людей до диких порожніх місць і затишних бухт. Ціни ще не виросли і можна зняти студію або двомісний номер за ціною від тридцяти до сорока євро.

Під час відпочинку ви можете заїхати в всіяний хмарочосами Бенідорм, відвідати місцеві парки атракціонів, аквапарки і зоопарки. Людям, які віддають перевагу відпочивати більш звично для Іспанії, ніж в Бенідормі, варто відвідати Аліканте. Це місто досить компактний і має свій шарм і свій колорит. У червні вся Іспанія святкують Las Hogueras de San Juan, найбільш цікавим є захід в Аліканте. Воно триває з дев’ятнадцятого по двадцять четверте червня, в цей час йде велика кількість заходів. Готуються особливі місця для вогнищ, на яких стоять різні дерев’яні скульптури, які передбачають як правило, сатиру, по всьому місту з жахливим тріском підриваються феєрверки, стають павільйони barraquas, де люди збираються разом їдять і відпочивають, проходять різноманітні костюмовані паради. В крайній день, а саме, в ніч на Сан Хуана, горять багаття, небо висвітлюється феєрверком.

Липень

Якщо у вас виникає питання: коли краще відпочивати в Іспанії, то найкраще буде їхати в Липні. Липнева Іспанія зовсім приймає літо. Температура тримається понад тридцяти градусів. Дощі йдуть дуже рідко. Ціни на житло все сильніше піднімаються. Обов’язково в липні потрібно побувати в Памплоні, адже там проходить відомий всьому світу свято Сан-Фермін. Свята на честь святого Ферміна проходять вже вісімсот років, однак громадську популярність принесла книга Ернеста Хемінгуея «І сходить сонце».

Під час заходу кожен день вранці проводяться энсьеррос, біг людей і биків, в якому беруть участь тисячі чоловіків: місцевих жителів, приїжджих і відомих торреро. На це видовище можна побачити з землі або орендувавши балкон, ціна якого буде приблизно чотириста євро. Кожен вечір свята на арені буде проводитися корида. Крім цього, буде ще багато всього: ходи великих ляльок, карнавали, танці, стрибки в натовп з величезного фонтану. Закінчується свято опівночі чотирнадцятого липня на площі Консисториаль, там же, де і починався. На Сан Фермін до Памплони з’їжджається близько трьох млн. туристів, тому ціни на готелі захмарні, та й орендувати житло потрібно заздалегідь.

Так само в липні обов’язково потрібно подивитися Країну басків. Дощовий і холодний регіон стає сонячним, а дощі йдуть вже набагато рідше. У серпні ціни тут жахливо підскочать, так що липень ідеально підходить для відпочинку тут, відмінна погода і прийнятні ціни будуть розташовувати до себе. Найбільший місто Країни Басків – Більбао, один з найкращих і найзручніших для проживання міст. Там є багато відмінних пляжів, наприклад Пленция і Горлиць. Похід по березі річки Нервіон від театру Arriaga до музею Гугенхайма покаже Більбао у всій пишності та розмаїтті його архітектури. Не забудьте про Субисури, Білий міст архітектора Калатрави, аеропорт теж його творіння.

Серпень

Спека, ціни жахливо зросли, надзвичайно багато людей – в Іспанії почався серпень. Все житло, мало того що дорога, так воно буде зроблено ще за півроку, якщо у вас звичайно немає свого власного або ви не маєте намір придбати нерухомість Іспанії.

У серпні вам посміхнеться, мабуть, вся Іспанія, куди б ви не приїхали, однак ми особливо радимо відвідати Галсию. У серпні тут буде різноманітне і нескінченна кількість свят, які варто побачити. Чудово якщо ви почнете в Оренсе, в місті розташовані гарячі джерела, є різноманітні пляжі. У другі вихідні серпня в селі O Carballino святкують фестиваль Восьминога, улюбленою галисийской їжі. Потім варто поїхати в Луго. Так само по дорозі вам варто побувати в таких містах як:

Playa de Catedrales

Сантьяго де Компостела

Камбадос

Підсумок

Таким чином, ми з вами дізналися коли краще відпочивати в Іспанії, міста та курорти які варто відвідати, ціни на житло та погоду, свята та заходи. Бажаємо вдалого вам відпочинку та незабутніх вражень.

Також варто подумати і про проживання в цій прекрасній країні. Є варіанти оренди або придбання квартир чи ж вілл. Більш докладно про це можна дізнатися в інтернеті. Наприклад, на даній сторінці ви маєте можливість ознайомитися з тим, які параметри може запропонувати сайт нерухомості Іспанії https://barcelona.ru/ або на іншому ресурсі за вашим бажанням.