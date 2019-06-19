На Одещині знайдено тіло зниклої 11-річної дівчинки. Люди вимагають смертну кару

11-річна Даша Лук’яненко, яка зникла вдень 13 червня в смт Іванівка Одеської області, за попередніми даними, знайдена загиблою на території одного з домоволодінь того самого селища, повідомляється на сторінці Національній поліції України в соцмережі Facebook у середу.

“Щойно під час відпрацювання території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар’ї Лук’яненко. Наразі співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини з вигрібної ями. Після чого його буде направлено на судмедекспертизу, а також проведено упізнання родичами дитини”, – йдеться в повідомленні.

За словами керівника Нацполіції України Сергія Князєва, наразі власника будинку як головного підозрюваного доставляють до відділення поліції.

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Після такого повідомлення соцмережа вибухнула співчуттям, всі молилися і сподівалися, що Даша знайдеться живою. Також більшість вважає що до таких нелюдів, які вбивають дітей, має застосовуватись смертна кара.

Як повідомлялося, 11-річна Даша Лук’яненко вдень 13 червня пішла на танці, відтоді її місцезнаходження було не відоме. Правоохоронці здійснювали спецоперацію з пошуку дівчинки, в ній брали участь поліцейські п’яти найближчих до Іванівки районних відділень поліції, 100 військовослужбовців Нацгвардії України, десятки співробітників ДСНС і більше ніж сотня волонтерів.

Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривали обшуки та подворові обходи, прочісували поля, посадки, яри і залишені будови, на в’їзді до Іванівку працювали пости поліції. Відбувалися також пошуки з повітря.

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