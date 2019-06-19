Росія сформувала делегацію для участі у сесії ПАРЄ

Після п’ятирічної перерви Росія сподівається знову взяти участь у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Рада Федерації і Державна Дума РФ в середу, 19 червня, сформували делегацію для участі у літній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), повідомляє ТАСС.

“Рада Думи затвердив склад думської частини делегації Федерального збори в ПАРЄ або, як вона офіційно називається, депутації Державної думи. До неї увійшли 22 людини – 11 представників і 11 заступників. Згідно міжфракційному квотним принципом, від фракції “Єдина Росія” були висунуті 14 депутатів, по три депутата від ЛДПР і КПРФ, два – від “Справедливої Росії”, – повідомив журналістам голова комітету нижньої палати з міжнародних справ Леонід Слуцький.

У той же час голова комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що Совфед в середу сформував свою частину російської делегації в ПАРЄ на чолі з першим заступником голови комітету ради федерації з міжнародних справ, екс-послом РФ в США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, 17 травня поточного року більше 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі прийняли рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії в ПАРЄ з надзвичайною процедурою. В СЕ також дозволили Росії брати участь у виборах нового генсека.

У МЗС України заявили, що Київ перегляне ставлення до ПАРЄ, у разі повернення до неї російської делегації.

Нагадаємо, напередодні Ангела Меркель в ході зустрічі з Володимиром Зеленським заявила, що Росію не будуть повертати в ПАРЄ будь-якою ціною.

<hr/>

Як відомо, у 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а РФ у відповідь перестала брати участь у сесіях. Робота Росії у всіх інших органах Ради Європи тривала. З 2017 року Росія не платить внески до бюджету Ради Європи.