У Нью-Йорку школярі вирощують устриць, щоб очистити воду в затоці

Billion Oyster Project — це науковий і соціальний проект, який з успіхом веде процес відновлення устричних рифів у гирлі річки Гудзон. В ньому беруть участь кілька груп людей: школярі, які безпосередньо займаються вирощуванням устриць в рамках уроків морської біології; ресторатори, які постачають школярам порожні раковини з-під устриць (в раковини пересаджують устричні зародки); волонтери-підводники, які переносять підрослих устриць у природне середовище, та всі охочі зробити пожертви на проект.

Історія питання

У 17 столітті, коли мореплавець Генрі Гудзон відкрив острів Манхеттен, йому довелося обійти величезні устричні рифи, які в той момент закривали вхід в річку Гудзон і служили основою для величезної і різноманітною екосистеми, в якій мешкали тисячі видів морських тварин. До 1906 році ньюйоркці з’їли останню устрицю, рифи вкрилися мулом, а якість води стало таким поганим, що молюски більше не могли розмножуватися і відновлювати свої колонії.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Гавань залишалася токсичної і майже неживою протягом майже 70 років, поки не був прийнятий Закон про чистій воді, що забороняє скидання відходів та неочищених стічних вод в океан. До початку 21 століття якість води покращилась і дозріли умови для масштабного відновлення устричних рифів. У 2008 році був запущений проект Billion Oyster.

Навіщо потрібні устричні рифи

Устриці фільтрують воду — це їх спосіб харчування. Вони харчуються дрібними рештками відмерлих рослин і тварин і микропланктоном, прокачувавши через себе від 75 до 200 літрів води в добу. Відповідно, завдяки їм вода стає значно чистіше. Але з іншого боку, устриці чутливі до хімічних забруднень і не можуть жити в воді з низьким вмістом кисню. Екологічні заходи призвели до очищення води в Нью-Йоркській бухті, а тепер устриці можуть завершити цей процес.

Заодно устричні рифи, як будь-які інші, стабілізують рівень води в затоці, зменшують висоту і разрушительну силу хвиль, захищають узбережжя від повеней.

Як працює проект “Мільярд устриць”

Проект розпочався з ініціативи школярів і викладачів нью-йоркській Harbor School — загальноосвітньої школи, розташованої на березі бухти і спеціалізується на науках, пов’язаних з морем. Починаючи з 2008 року, десятки тисяч школярів з більш ніж 70 шкіл взяли участь у ньому.

Школярі на уроках морської біології розводять в спеціальному розпліднику устриць і підсаджують зародки в порожні раковини, а потім доглядають за зростаючими устрицями в акваріумах і садках. Власники ресторанів збирають і привозять порожні устричні раковини. Волонтери миють і готують ці раковини, будують конструкції майбутнього рифу з дротяної сітки, а також садки для устриць, допомагають утримувати розплідник, контролювати стан рифів і пр.

Проект “Мільярд устриць” існує завдяки приватним пожертвам і різноманітним грантами.

Які результати проекту?

До літа 2019 року завдяки проекту вирощено 28 млн устриць, відфільтровано 75 трлн літрів води, з неї вилучено 35 тонн азоту, перероблено (точніше, використано заново) 500 тонн порожніх раковин.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», устриці допомагають знаходити нафтові плями в океані.

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