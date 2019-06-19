Зеленський прокоментував смерть Тимчука

Президент висловив співчуття і назвав смерть народного депутата “великою втратою для країни”.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким народного депутата Дмитра Тимчука через його загибель. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

В АП нагадали, що Тимчук з початку російської агресії в Криму співзасновник Інформаційного опору.

“Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник Інформаційного опору надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни”, – йдеться в повідомленні.

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Також в Twitter висловив співчуття спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

“Від імені Верховної Ради висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам’ять і вічна слава!”, – написав він.

Трагічно загинув народний депутат Дмитро Тимчук, фракція «Народного фронту» @NarodnyiFront, український патріот, координатор групи «Інформаційний спротив» @info_sprotyv Від імені Верховної Ради @verkhovna_rada висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава! pic.twitter.com/7oYOfqsUhY

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 19 червня 2019 р.

Зазначимо, Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять Тимчука та достроково закрила засідання.

Раніше в середу, 18 червня, стало відомо про загибель Дмитра Тимчука. Його колега по фракції Антон Геращенко повідомив, що за попередніми даними, Тимчук випадково застрелився при чищенні нагородної зброї у власному будинку. Про те, що сталося повідомила дружина Тимчука.

Джерело – korrespondent

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