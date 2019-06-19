Нідерланди впевнені в причетності Росії до трагедії МН17 і закликають Москву до відповідальності

Росія має безпосереднє «відношення» до краху МН17 над Донбасом і була залучена в це злочин. У слідства є вся інформація і підтвердження, заявив голова центрального департаменту розслідування злочинів Національної поліції Нідерландів, представник Спільної слідчої групи Вильберт Паулиссен, його цитує «Інтерфакс».

Він зазначив, що була використана установка «Бук» саме з 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Сухопутних військ Збройних сил РФ.

За словами Паулиссена, Росія володіла цією інформацією, але не повідомила про неї. Ті відомості, які РФ надала, Паулиссен назвав недостатніми, щоб можна було робити висновки про те, «звідки ця пускова установка, і що це за встановлення». В даний час слідство просить Росію відповісти, де саме це озброєння, яке було знято на відео, чи воно справді було з РФ і де саме воно знаходилося 17 липня 2014 року. Відповіді від Москви немає, уточнили в слідчій групі.

Напередодні стали відомі імена чотирьох підозрюваних у загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гиркин (Стрільців), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Були видані міжнародні ордери на арешт підозрюваних, їх додадуть в списки розшукуваних осіб Слідство також попросив Росію і Україну про допит підозрюваних.

Нагадаємо, Boeing-777 компанії Malaysian Airlines, що слідував рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, звалився на Сході України 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, не вижив ніхто. Згідно з висновками JIT, ракетою, випущеною з «Бука», дислоцировавшегося в районі Курська, лайнер збили ополченці Донецької народної республіки. Російська сторона відкидає причетність до катастрофи.