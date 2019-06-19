Дружина Медведчука посилила позиції в нафтобізнесі в Росії

Дружина голови політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює вже не 50%, а 61% російської компанії “НЗНП Трейд”, яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Її бізнес-партнер, компанія бізнесмена-аграрія Сергія Кислова, вийшла із співзасновників, повідомляють із посиланням на реєстр юридичних осіб РФ журналісти програми “Схеми: корупція в деталях” (спільний проект “Радіо Свобода” й телеканалу “UA:Перший”).

Раніше у розслідуванні “Нафта для куми Путіна” йшлося про те, як дружина Медведчука отримала під контроль компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

Зміни в засновниках підприємства “НЗНП Трейд” відбулися наприкінці травня 2019 року.

23 травня частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє Оксана Марченко через Tumillon Investments Ltd., зросла з 50,1% до 61%.



Частка у “НЗНП Трейд” Наталії Лавренюк зросла із 14,9% до 25%.

А компанії з орбіти російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова ООО “Развитие” та ООО “Дол” вийшли зі співзасновників.

Станом на 19 червня 2019 року частки підприємства розподілилися таким чином: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталія Лавренюк – 25%, АО “Фінконсалтпро” – 14%.

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Станом на кінець травня структура кіпрських фірм не зміювалася – бенефіціаром значилася Оксана Марченко.

Наталія Лавренюк – не чужа людина родині Медведчука-Марченко. За даними джерел журналістів, у 2018 році Віктор Медведчук із Оксаною Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним приватним літаком із Києва до Анапи.

АО “Фінконсалтпро” – новий бізнес-партнер родини Медведчука-Марченко у нафтовому бізнесі. Відповідно до даних російського реєстру, компанією володіє її директор – Ніколян Родіон Гургенович.

Нафтовий бізнес – новий напрямок для Родіона Ніколяна. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником ряду аероклубів у Росії, також досі є співзасновником “Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення”.

Родіон Ніколян

FACEBOOK RODION NIKOLYAN

Журналістам “Схем” не вдалося отримати коментар від Родіона Ніколяна щодо бізнес-партнерства з родиною Віктора Медведчука. На повідомлення в месенджерах та дзвінки він не відповів.

Компанія “НЗНП Трейд” не дала коментар керівництва: мовляв, зайняті, постійні наради.

У вересні 2018 року повідомлялося, що Оксана Марченко контролює компанію, яка перемогла у конкурсі на видобуток нафти на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ.

Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, визнав, що через американські санкції його дружина значиться власницею бізнесу в Росії, яким керує він.

Джерело – Українська правда

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