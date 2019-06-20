Чому парламентаріям байдуже на права дітей

19 червня на Одещіні поліція знайшла тіло зниклої Дар’ї Лук’яненко.

Більшість прокоментувавший піст Національної поліції вважають, що покидьок, який зробив таке з дитиною, заслуговує на смертну кару.

Але в Україні дуже гуманні закони.

Перший заступник голови Національної поліції Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook написав наступне: “Два роки боротьби за законопроект #6607, але нас ніхто не чує й нікому це не потрібно. Простіше й зручніше кричати, що поліція щось не зробила.

Ми знайшли тіло Дар’ї Лук’яненко.

Є особа, яка підозрюється у зґвалтуванні та вбивстві.

Але я хочу сказати, що поки не буде відповідних законів, які захищають дітей, наших маленьких громадян будуть гвалтувати та вбивати.

На жаль, на сьогодні різні правозахисники більше турбуються про захист персональних даних засуджених злочинців, а не про захист дітей.

Ми нічого не робимо

для захисту дітей. Вони кричать до нас «Рятуйте!», а ми мовчимо й займаємося будь-чим, але не ними.”

Два роки боротьби за законопроект #6607, але нас ніхто не чує й нікому це не потрібно. Простіше й зручніше кричати, що… Gepostet von Vyacheslav Abroskin am Mittwoch, 19. Juni 2019

І справді, Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього) блуждає кулуарами Верховної Ради з 21.06.17.

Невже шановні депутати за 2 роки не змогли виділити час шоб доопрацювати та прийняти цей дуже важливий закон?

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