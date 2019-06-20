Новые подробности смерти Дмитрия Тымчука

В ходе расследования дела о смерти народного депутата Дмитрия Тымчука, следствию стали известны новые подробности.

“В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявила о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. По данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств”, – сказано в сообщении от Национальной полиции.

В среду, 19 июня, стало известно, что в Киеве погиб координатор группы “Информационное сопротивление”, нардеп от “Народного фронта” Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко.

Между тем, сейчас полиция рассматривает три версии случившегося. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, предварительна версия смерти – огнестрельное ранение головы.

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