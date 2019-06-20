Політолог Валерій Соловей заявив про звільнення з МДІМВ «з політичних причин»

Політолог, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю МДІМВ Валерій Соловей написав заяву на звільнення з вузу за власним бажанням. Про це викладач повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні я подав заяву про звільнення за власним бажанням з МДІМВ,

де пропрацював 11 років. З політичних причин інститут більше не бажає

мати зі мною ніяких справ. Я з розумінням ставлюся до цього небажання. І буду вдячний, якщо надалі мене жодним чином не стануть асоціювати з МДІМВ», — заявив Соловей.

Він додав, що, крім знань, намагався прищепити [студентам] вкрай рідкісні в сучасній Росії якості — почуття власної гідності і здоровий глузд».

Також політолог заявив, що «більше не повернеться» до викладання, а найближчим часом почне писати книгу «за замовленням дуже великого європейського видавництва».

«Росія вступає в епоху стрімких змін, і я маю намір взяти в них активну участь. Stay tuned (англ. — „залишайтеся на зв’язку“ — прим. Znak.com)», — сказав Соловей.

В МДІМВ звільнення професора поки не прокоментували.