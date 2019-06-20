Метан може викликати глобальну катастрофу

Глобальне потепління, парниковий ефект, танення льодовиків — все це неодмінно асоціюється з надмірним кількістю викидів вуглекислого газу, які людина масово виробляє на Землі. Але, згідно з висновками співробітників Новозеландського національного інституту досліджень води та атмосфери Веллінгтона, ще більш небезпечним для клімату речовиною є метан. За 100 років одна молекула метану в атмосфері нашої планети нагріває її в 28-36 сильніше, ніж молекула вуглекислого газу.

Якщо з вуглекислим газом останнім часом почали боротися активніше і ніби як домоглися зниження його викидів, то рівень метану продовжує зростати. Згідно з новим дослідженням учених з Веллінгтона, кількість метану збільшилася від 1775 мільярдних часток у 2007-му до 1850 мільярдних часток у 2017-м.

Так, метан розкладається в атмосфері швидше, ніж вуглекислий газ, але цей газ накопичується в атмосфері швидше, ніж встигає зникнути. В рамках Паризьких кліматичних угод світове співтовариство зобов’язався не допустити глобального підвищення температури більш ніж на два градуси Цельсія. Для цього викиди метану повинні були почати скорочуватися ще з 2010-го, хоча в останні роки кількість цього шкідливого газу в атмосфері стрімко збільшується.

Експрес-інформація по країні

Нова Зеландія– держава в південно-західній частині Тихого океану.

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Столиця –Веллінгтон

Найбільші міста: Окленд, Веллінгтон, Гамільтон,

Данідін, Tauranga

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 268680 км2 (75-я в світі)

Населення – 4,58 млн чол. (125-я в світі)

Офіційні мови: англійська, маорі

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $150,6 млрд (70-я в світі)

Валюта –новозеландський долар

Головна проблема в тому, що зараз вчені не можуть визначити основні джерела виробництва метану на Землі. Крім корів і травоїдних, у яких метан є продуктом життєдіяльності, люди викидають метан при видобутку природних газів, вугілля і агрокультурах. Також серйозним джерелом метану можуть бути зміни в екосистемі Землі. Приміром, кілька місяців тому вчені з Брістольського університету довели, що тануть льодовики Гренландії виділяють метан.

Крім того, із-за змін у хімічній структурі атмосфери, процес розкладання метану може стати набагато довше, що викличе ланцюгову реакцію у вигляді танення льодовиків, глобального підвищення рівня моря, посуху і т. д.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», NASA виявило в Арктиці озера, що випускають метан.

За матеріалами «Новий час»

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