«Кого ви бачите президентом РФ в майбутньому?»

Питання до прямої лінії Путіна: що росіяни запитують у президента

20 червня о 12:00 за київським часом розпочнеться пряма лінія з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними телеканалу «Росія 24», на адресу глави держави від громадян надійшло понад мільйон звернень. Запитання можна поставити на сайті moskva-putinu.ru в офіційних групах програми «Пряма лінія з Володимиром Путіним», за телефоном або через СМС. При цьому багато заяв і прохань, адресованих російському лідерові, останнім часом з’явилося на YouTube (є навіть цілі добірки). Про те, що громадяни запитують у Путіна, — в матеріалі Znak.com.

В цьому році особливу актуальність набула тема екології. Громадяни скаржаться на масштабну вирубку дерев (наприклад, в Московській області), погана якість води, просять зберегти екологічно чисті території (в Башкирії) і вимагають припинити будівництво нових сміттєвих полігонів. Нещодавно саме масове звернення до Путіна записали жителі Архангельської області і Комі з приводу звалища на станції Шиес. «Не бути російській Півночі смітником! Ми не хочемо, щоб наш зелений регіон мав мітку російської звалища!» — заявляють вони і просять президента втрутитися в ситуацію.

Росіяни продовжують скаржитися на зростання комунальних тарифів (у Канську Красноярського краю лунають гасла «Ні-зростанню тарифів на 150%!»), стягнення уявних боргів за ЖКГ (Чебаркуль, Челябінська область), а також на борги по зарплаті і зупинку виробництв (Білгород).

Ще одна проблема, виражена в відеозверненнях до Путіна, — пайове будівництво. Зокрема, в Астрахані люди не можуть дочекатися квартир вже 15 років. З цього ж приводу виступають жителі Новоросійська, Новосибірська і Красноярська. «Достукатися до вас — наша остання надія», — кажуть ошукані пайовики.

У Казані городяни виступають проти проекту нового генплану. При цьому в Московському районі Любліно городян, що записують звернення до Путіна з приводу точкової забудови, розігнала поліція.

Звучать запитання з реалізації нацпроектів. Наприклад, в Пермському краї і ХМАО молоді сім’ї повідомляють про труднощі з отриманням виплат для покупки житла. Жителі Єкатеринбурга констатують брак місць у школах, жителі Азбесту (Свердловська область) звернулися до Путіна з проханням переселити чиновників у їх аварійні будинки. Між тим в Томську рятувальники попросили президента повернути їм пільги.

Крім того, люди скаржаться на низькі пенсії (звучать заклики «Допоможіть! Набридло так жити!»), проблеми у сфері охорони здоров’я (низька якість послуг, що брак персоналу та транспорту (висока вартість проїзду, відсутність безкоштовних проїзних, висока вартість авіаперельотів). Так, житель Якутії на сайті moskva-putinu.ru констатував, що перельоти по республіці коштують в районі 30-40 тис. рублів, а за межі регіону — в районі 7 тис.

У Керчі представники малого бізнесу негативно сприйняли новину про те, що вони зобов’язані купувати касові апарати за 25 тис., тоді як середня зарплата в місті 15 тис., а пенсія — в районі 10 тис.. «Дайте людям можливість не виживати, а жити!» — заявила місцева підприємниця.

Серед звернень є і комічні приклади. Так, на YouTube з’явився відеозапис, на якій чоловік просить послабити закони, що стосуються відпочинку на річках і озерах. Він поскаржився на штрафи, які виписують інспектори. «Ми їдемо на риболовлю, щоб відпочити від тебе, Путін. Ми там не чуємо про політику, не бачимо, як ти катаєшся на ковзанах. Але цими законами ти і там нас дістав, на риболовлі! Переглянь закони, дай нам відпочити від тебе», — каже чоловік. У свою чергу жителі Челябінської області поскаржилися на плату, яку з них беруть на водоймах загального користування.

На сайті moskva-putinu.ru крім вже звичних питань, росіяни запитують Путіна, чому б не зробити середу вихідним днем (а ще 31 грудня, яке у багатьох — скорочений робочий день), як він ставиться до карикатур на себе і «кого він бачить президентом Росії в майбутньому»? Крім того, росіяни пропонують президенту зробити щорічну пряму лінію з чиновниками, тому що зараз глава держави сприймається як «вікно останньої надії».

Трансляцію “прямої лінії” з Путіним 20 червня будуть вести «Перший канал», «Росія 1», «Росія 24» і НТВ, радіостанції «Маяк», «Вести FM» і «Радіо Росії». Також її можна буде дивитися в соціальних мережах. У 2018 році пряма лінія тривала 4 години 20 хвилин.