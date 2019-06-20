Заразні ідеї з-за річки західної

У зв’язку з черговою хвилею плачу про «розмивання традиційних цінностей». Підозрюю, головними «размывателями» за останнє тисячоліття були рівноапостольний князь Володимир і Петро Перший, чиї гігантські статуї, до речі, стоять у центрі Москви неподалік один від одного.

Один з вогнем і мечем выпалывал «традиційні» язичницькі цінності і порядки, незважаючи на схлипи, плач і стогони тодішніх традиціоналістів, інший так само жорстко перелицював країну в цілому, приєднавши, до речі, церковний апарат до державної машини.

Апологети зламу «традиційних» цінностей були і до них, правда, їх імена ховаються в пітьмі століть. Автор колеса, списи, ті, хто придумав займатися землеробством і скотарством. Уявляю гнівні скарги на розпад традиційного чоловічого мисливського братства. Мовляв, обабились, змушені тепер возитися в землі, а всі ті заразні ідеї через західної річки.

Людство змушене розвиватися і змінюватися. Ті, хто хочуть стагнації і «стабільності», насправді бажають кінця цивілізації і прогресу.