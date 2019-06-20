Родимки: коли і чому потрібно показати їх лікарю

Зазвичай родимки (по-науковому – невуси) нешкідливі. Однак існує тип, який вимагає уваги онколога: у них високий ризик переходу в онкологічне захворювання. Розповідаємо, як відрізнити таку родимку, і наскільки все серйозно.

Ознаки підозрілих невусів

Ось зручний алгоритм перевірки, який пропонує американське суспільство по боротьбі з раком:

А – асиметрія. Щоб визначити асиметрію, потрібно провести уявну вісь посередині родимки. «Хороший» невус ця вісь розділить на дві симетричні частини;

К – край. У безпечної родимки він гладкий і рівний;

З – забарвлення. Колір повинен бути однорідним. Якщо ж, наприклад, на світлій родимці проступають чорні точки, її потрібно перевірити;

Р – розмір. Чим більше невус, тим вище ймовірність перетворення в меланому;

Д – динаміка. Будь-які зміни родимки повинні вас насторожити: появи кірочок, тріщин, лущення, кровоточивості, збільшення розміру і т. д.

Якщо у вас є б одна ознака з п’яти, обов’язково зверніться до лікаря-онколога.

Наскільки це небезпечно

Щорічно в Україні близько 1100 осіб помирають від меланоми – і це число постійно збільшується. Такий же приріст спостерігається практично у всіх країнах західного світу – там, де переважно живуть світлошкірі люди.

На ранніх стадіях меланома лікується добре – зазвичай досить невеликої операції, після якої можна назавжди забути про своє захворювання. Але от якщо з діагнозом затягнути, різко зростуть шанси появи метастаз. Причому вони можуть бути у великій кількості і в різних органах – а це вже дуже серйозно. При їх появі хірургічного лікування буде недостатньо, доведеться проходити курси хіміотерапії, таргетної терапії і т. д.

Що роблять з підозрілою родимкою?

Є кілька способів від неї позбутися: кріодеструкція, хірургічне видалення, електрокоагуляція, фотодинамічна терапія, радіохвильове і лазерне видалення.

Останній метод – найпростіший і поширений: за допомогою лазера родимку просто зрізають. На всю процедуру йде кілька хвилин, а догляд за потерпілою ділянкою шкіри максимально простий.

Хто в групі ризику?

Ось головні фактори ризику розвитку меланоми: