Родимки: коли і чому потрібно показати їх лікарю

Зазвичай родимки (по-науковому – невуси) нешкідливі. Однак існує тип, який вимагає уваги онколога: у них високий ризик переходу в онкологічне захворювання. Розповідаємо, як відрізнити таку родимку, і наскільки все серйозно.
Ознаки підозрілих невусів
Ось зручний алгоритм перевірки, який пропонує американське суспільство по боротьбі з раком:
А – асиметрія. Щоб визначити асиметрію, потрібно провести уявну вісь посередині родимки. «Хороший» невус ця вісь розділить на дві симетричні частини;
К – край. У безпечної родимки він гладкий і рівний;
З – забарвлення. Колір повинен бути однорідним. Якщо ж, наприклад, на світлій родимці проступають чорні точки, її потрібно перевірити;
Р – розмір. Чим більше невус, тим вище ймовірність перетворення в меланому;
Д – динаміка. Будь-які зміни родимки повинні вас насторожити: появи кірочок, тріщин, лущення, кровоточивості, збільшення розміру і т. д.
Якщо у вас є б одна ознака з п’яти, обов’язково зверніться до лікаря-онколога.
Наскільки це небезпечно
Щорічно в Україні близько 1100 осіб помирають від меланоми – і це число постійно збільшується. Такий же приріст спостерігається практично у всіх країнах західного світу – там, де переважно живуть світлошкірі люди.
На ранніх стадіях меланома лікується добре – зазвичай досить невеликої операції, після якої можна назавжди забути про своє захворювання. Але от якщо з діагнозом затягнути, різко зростуть шанси появи метастаз. Причому вони можуть бути у великій кількості і в різних органах – а це вже дуже серйозно. При їх появі хірургічного лікування буде недостатньо, доведеться проходити курси хіміотерапії, таргетної терапії і т. д.
Що роблять з підозрілою родимкою?
Є кілька способів від неї позбутися: кріодеструкція, хірургічне видалення, електрокоагуляція, фотодинамічна терапія, радіохвильове і лазерне видалення.
Останній метод – найпростіший і поширений: за допомогою лазера родимку просто зрізають. На всю процедуру йде кілька хвилин, а догляд за потерпілою ділянкою шкіри максимально простий.
Хто в групі ризику?
Ось головні фактори ризику розвитку меланоми:
- Світлий фототип шкіри: веснянки, світла шкіра, руде або світле волосся, блакитні або зелені очі;
- Діагностований шкіри у близьких родичів;
- Наявність раніше виявлених новоутворень;
- Любов до засмаги – особливо небезпечно, коли сонячні опіки отримує дитина;
- Відвідування солярію;
- Наявність атипового невуса – про це ми говорили на початку статті;
- Нові родимки після 40 років – у другій половині життя вони з’являтися не повинні.