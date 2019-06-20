Схудла Адель розкрила секрети своєї стрункості

Нові фото 31-річної Адель вразили шанувальників різкою зміною зовнішності. Вона помітно схудла і покращала.

В кінці травня виконавиця хіта «Hello» повідомила про розлучення з підприємцем Саймоном Конескі. Зміни в особистому житті не зломали Адель, а навпаки – вона прийняла рішення зайнятися собою і почати все з чистого аркуша.

Щоб відволіктися від невдалого шлюбу, співачка захопилася пілатесом. Вона регулярно займається на спеціальному апараті, званому реформатором, завдяки якому підвищується м’язова сила і гнучкість. Ці тренування зірці показала її близька подруга Гайда Філд – дружина Роббі Вільямса.

«Зараз Адель повністю захоплена собою, а також у неї в пріоритеті син Анджело. Вона насолоджується життям і тренуваннями, які дають відмінні результати», – розповів інсайдер порталу The Sun.