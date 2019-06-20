«Ми на порозі широкої кампанії за зміну курсу держави в охороні здоров’я»

Що трапиться, якщо медики оголосять масовий страйк? Інтерв’ю з лідером профспілки

У минулі вихідні медики Росії відзначали своє професійне свято. Сфера охорони здоров’я в Росії залишається однією з проблемних. Про це свідчить недавня «італійська страйк» лікарів станції швидкої допомоги в Пензенській області. Вона об’єднала понад сотні осіб. Слідом за цією страйком оголосили свою лікарі в Новгородській області. Про те, чи загрожують країні нові протести медиків, можуть від них постраждати пацієнти, хто винен у такій ситуації і як потрібно реформувати систему охорони здоров’я, в інтерв’ю Znak.com міркує співголова міжрегіонального профспілки працівників охорони здоров’я «Дія» Андрій Коновал.

«Медичний бізнес зацікавлений, щоб пацієнти хворіли багато і часто»

— Як би ви визначили на сьогодні політику Моз?

— Моз послідовно, на протязі багатьох років, незважаючи на гостру критику з боку багатьох експертів, відстоює збереження в Росії страхової (а насправді — псевдостраховой) моделі охорони здоров’я. Мова йде насамперед про збереження паразитичної прокладки між фондом ОМС і державними медичними установами у вигляді приватних страхових компаній. Ці структури не залучають гроші громадян, але чомусь розпоряджаються грошима, які вкладають в регіональні програми обов’язкового медичного страхування держава і безпосередньо фонд ОМС. При цьому реального контролю над якістю лікувального процесу, з нашої точки зору, страховики не здійснюють. Зате знімають свого роду ренту у вигляді плати за свої «послуги» та штрафів з ЛПУ переважно за помилки і недоліки в оформленні медичної документації. Тут подвійний шкоди — з одного боку, лікарі відволікаються на безглузду багато в чому паперову роботу, з іншого — і без того посаджені на голодний фінансовий пайок медустанови позбавляються настільки потрібних їм грошей.

Єдина, з моєї точки зору, причина збереження цієї системи — це продовження курсу на комерціалізацію охорони здоров’я в інтересах приватного медичного бізнесу. Це не лише страховики, а й приватні інвестори, в тому числі іноземні.

По-перше, система ОМС відкриває доступ приватників до державних грошей. Міністр охорони здоров’я Вероніка Скворцова заявила, що бачить своє завдання в побудові національної системи охорони здоров’я, при якій державні та приватні організації будуть мати рівний доступ до державних грошей.

По-друге, існуюча система ОМС повільно, але вірно вбиває громадський сектор охорони здоров’я, а усунення конкурента — це завжди вигідно. Якщо у державних установах черги, якщо потрібні обстеження доводиться чекати по кілька місяців, а для швидкості вам пропонують їх зробити на платній основі, то, природно, пацієнти змушені йти до приватника. Об’єктивно приватний медичний сектор зацікавлений, щоб пацієнти хворіли багато і часто, приносячи прибуток. В той же час національна система охорони здоров’я має протилежну мету — здорове, мало болеющее населення. І тут основне значення має система профілактики, яка у нас нині фактично зруйнована.

Тому, якщо коротко, я б сказав так: політика Моз йде врозріз зі статтею 41 Конституції РФ, згідно з якою медична допомога в державних і муніципальних закладах охорони здоров’я виявляється громадянам безплатно. У російських умовах необхідно переходити до бюджетної моделі охорони здоров’я, яка успішно працює в багатьох країнах Західної Європи.

— Це досить глобальний висновок. Що можна сказати про поточну роботу відомства в рамках існуючої моделі?

— Для початку потрібно відзначити, що функції Моз урізані. В реальності він не має серйозних важелів управління в регіонах, щоб забезпечити там нормальне фінансування системи охорони здоров’я та дотримання всіх необхідних нормативів і стандартів. Тобто відсутня вертикаль жорсткого управління з боку Моз. Ті ж тарифи ОМС розраховуються на рівні регіонів. В результаті це часто призводить до недофінансування з боку регіональних влад системи ОМС навіть у порівнянні з тими нормативами, які затверджені на федеральному рівні. Звідси і величезний розрив фінансування медицини між різними регіонами.

При цьому Моз і федеральний центр спускають установку на оптимізацію структури медичних установ з метою виконання «травневих указів президента. У підсумку це вилилося просто в катастрофу для молодшого персоналу системи охорони здоров’я.

За кілька останніх років скорочення торкнулося приблизно 300 тисяч працівників — майже половини молодшого медперсоналу в країні.

Це санітарки і молодші медсестри, яких здебільшого перевели в статус прибиральниць, щоб не підвищувати заробітну плату за «травневим указів». Це призводить до грубих порушень Трудового кодексу і порядків надання медичної допомоги, до плутанини в посадових обов’язках, до пригніченого стану співробітників і плинності кадрів.

Нормування праці медичних працівників практично знищено. Сьогодні мало не норма, що дільничний лікар обслуговує 2-3 ділянки замість двох. Іноді ситуація буває ще гірше. Яскравий приклад — дитяче поліклінічне відділення № 2 в Люберцях Московської області, де 12 тисяч осіб дитячого населення протягом кількох років обслуговували всього 4-5 педіатрів. Це при нормі 800 дітей на 1 ділянку.

У нас швидка допомога може робити до 20 викликів за зміну, це абсолютно дика навантаження на персонал. Допустимий норматив — це 11-13 викликів, для реанімаційної бригади — сім. З-за такої інтенсивності люди навіть не можуть організувати собі технологічні перерви, щоб поїсти, сходити в туалет. При цьому зараз у регіонах повсюдно йде створення єдиної диспетчерської служби. Тобто співробітників можуть послати взагалі в інший кінець області. І в результаті може бути і не багато викликів, але люди весь час проводять в машинах, майже не заїжджаючи на підстанції. Все це призводить до перевтоми і стресів, а в деяких випадках і до смерті.

Нещодавно прямо на робочому помер молодий хлопець, лікар-анестезіолог, який працював в одній з лікарень Алтайського краю. Кажуть, що там лікарі працювали за графіком «дві доби чергування, один вихідний». У той час як нормальний графік, при якому можливе повноцінне відновлення працівника, — це доба через троє. Місцева влада заявила, що, згідно перевірці, режим робочого часу відповідає законодавству. Може, звичайно, режим і відповідав законодавству. Але якщо при цьому люди через брак кадрів і низьких зарплат беруть півтори-дві і навіть більше ставок, то формально режим робочого часу не порушений, а де-факто у людей просто скасували нормальну тривалість робочого тижня. Рівень сумісництва в охороні здоров’я зашкалює, не кажучи вже про переробках всередині робочої зміни. Більшість норм праці та порядків надання медичної допомоги, включаючи штатні нормативи, носить в охороні здоров’я рекомендаційний характер і ігнорується.

«Саботаж системи охорони здоров’я створюють чиновники і депутати»

— Яка сьогодні ситуація із заробітною платою в бюджетній медицині? За нещодавно опублікованими даними Росстату, погодинна оплата праці медичних та соціальних працівників зросла за рік на 23% — до 259,8 рублів, середньомісячна — на 25%, до 40 тисяч рублів.

— Що стосується середньомісячних зарплат, які обчислюються в методиці Росстату, то це безглузді цифри, оскільки ця статистика відображає середню зарплату в розрахунку на фізичну особу, але не на одну ставку. Сюди включені зарплати з усіма переробками, коли люди працюють за сумісництвом понад норму робочого часу або розширюючи зону обслуговування в основний робочий. У підсумку за цими цифрами в реальності ховаються подвійні-потрійні переробки. Що стосується названої вами погодинної оплати праці, у мене великі сумніви в істинності ці цифр. При такій оплаті в годину місячна зарплата, дійсно, повинна скласти близько 40 тис. рублів на одну ставку, але навіть у більшості лікарів в регіонах вона не досягає такого рівня, не кажучи вже про молодшому і середньому медичному персоналі.

— Нещодавно Рахункова палата повідомила, що «травневі укази президента щодо підвищення зарплат середньому та молодшому медичному персоналу не виконані в 50 з 85 регіонів Росії. Чому так складається ситуація? Саботаж на місцях або президент дає нездійсненні обіцянки?

— По-перше, «травневі укази» були спочатку не забезпечені фінансово. Не було розуміння, скільки реально потрібно грошей на їх виконання. Я думаю, що спочатку «травневі укази» замислювалися на політичному рівні як одну із змістовних напрямків у стратегії розвитку країни, там навіть записано, що завданням є «збереження кадрового потенціалу бюджетних галузей». Але ті відомства, які відповідали за конкретну опрацювання їх реалізації, не зважилися подати об’єктивні дані і запропонували в якості індикаторів штучно придумані показники: 200% від середньої зарплати по регіону — середня зарплата лікарів до 2018 року, і 100% по регіону — зарплата молодшого та середнього медперсоналу. В результаті ми отримали посилення кадрової катастрофи, тому що роботодавці і чиновники виявилися зацікавлені в скороченні кількості медпрацівників з покладанням додаткової трудової навантаження на тих, що залишилися, з тим щоб відзвітувати про високі середні зарплати на одну фізичну особу, а не на одну ставку.

Не випадково на швидкої допомоги Пензенської області, де наша профспілкова організація веде кампанію з підвищення зарплати, висунута вимога, щоб вона досягала у середнього медперсоналу (фельдшерів, медбратів і медсестер-анестезистов) 100% від середньої по регіону на одну ставку. До травня, коли профком «Дії» оголосив «італійський страйк», зарплата у них становила 16 тисяч на ставку. Це абсолютно неадекватні гроші для настільки складною, фізично і емоційно виснажливої роботи. Жебрацькі зарплати, не забезпечують нормальний рівень життя працівників, не кажучи вже про їх сім’ях. У результаті вже зараз ми домоглися введення 100-відсоткової надбавки до посадового окладу за роботу в неукомплектованной бригаді, доплат реанімаційним бригадам, але переговори тривають. На сьогодні мета робочої групи — 100% від середньої [зарплати по регіону] на ставку — задекларована в офіційному протоколі за підсумками «італійського страйку».

— На ваш погляд, скільки сьогодні медики бюджетної сфери повинні реально отримувати?

— На ставку зарплати в звичайних регіонах центральної Росії, тобто без регіональних (північних та інших) надбавок, повинні бути на одну ставку у лікарів не менше 45-55 тисяч рублів, у середнього медперсоналу — 28-38 тисяч рублів, у молодшого — 20-28 тисяч рублів. При цьому я хочу підкреслити, що наймана праця в Росії взагалі недооцінений. Недоплачують всім, не тільки медикам. Але працівники сфери охорони здоров’я особливо страждають від такої політики держави. Я вже не кажу про особливості професії медика і про те, що це не тільки фізично важка праця, але і висококваліфікований, вимагає до 10 років навчання, якщо ми беремо лікарів, і постійне підтримання рівня кваліфікації протягом усієї трудової біографії.

— Поки метод «італійського страйку» бал задіяний лише в деяких містах. А може це влитися в масовий протест на тлі загальної напруженості в суспільстві?

— Бо важка ситуація з положенням медпрацівників склалася в результаті управлінських помилок федеральної влади, то і методи подолання її передбачають прийняття рішень на рівні всієї країни. Я вважаю, що ми стоїмо на порозі широкої, загальноросійської кампанії за зміну курсу держави в галузі охорони здоров’я. Причому не тільки силами самих медичних працівників, але і в союзі з населенням, з пацієнтами, різними громадськими організаціями. Наша профспілка, принаймні, до такої кампанії готується. Наприклад, оскільки в наших рядах дуже багато співробітників швидкої допомоги, ми створили секцію швидкої допомоги всередині профспілки «Дія», в рамках якої готуємо програму загальноросійських вимог по службам швидкої допомоги. При цьому ми виступаємо за суб’єктність такої кампанії — медики, пацієнти, громадяни. Тому що я не вважаю правильним ситуацію, при якій широку протестну кампанію з охорони здоров’я спробують вбудувати в чий-небудь вузьконаправлений політичний проект.

— Яка відповідальність медиків під час «італійського страйку»? Адже хтось може не отримати вчасно медичну допомогу, тим самим його хвороба збільшиться, хтось взагалі може втратити життя.

— Коли ми готуємо «італійські страйки», то опрацьовуємо всі питання, в тому числі запобігання негативних наслідків для пацієнтів. В силу того, що на даний момент у страйках бере участь невелика кількість працівників, такої загрози немає. Сама «італійська страйк» влаштована таким чином, що відповідальність за повноцінне забезпечення медичною допомогою лежить якраз не на рядових співробітників, а на чиновниках департаментів, міністерств і керівній ланці медустанов. Вони повинні створити умови, щоб медики могли виконувати свої функції. Ми, як профспілки, завжди заздалегідь попереджаємо про те, що готується подібна акція, і відповідно даємо час для якихось компенсаційних заходів. У тій же Пензі про страйк було відомо за тиждень. І адміністрація станції, наприклад, залучила для роботи в бригадах медсестер обласної лікарні.

Набагато більшу небезпеку становлять стихійні спалахи протесту, коли у лікаря здають нерви, він встає і йде зі словами, що більше терпіти не може. А у нього черга пацієнтів на прийомі. Ролики з такими ситуаціями можна знайти в інтернеті. Насправді саботаж нормальної роботи системи охорони здоров’я не створюють незалежні профспілки, а чиновники і депутати, не забезпечують повноцінне фінансування медицини.

«Охорона здоров’я повинна зберегти свій суспільний характер»

— Існує тиск на ваш профспілка?

— На федеральному рівні ми не відчуваємо тиску, але, безумовно, ми відчуваємо свавілля з боку роботодавців та адміністрацій установ, які з великим стресом сприймають виникнення незалежних профспілок і намагаються часом організувати якісь проблеми чи просто надати морально-психологічний тиск. Але найчастіше до нас у профспілку приходять люди, які вже вступили в гострий соціально-трудовий конфлікт з роботодавцем. Багато з них уже вміють відстоювати свої права. Отримавши нашу інформаційну юридичну підтримку, такі люди зазвичай успішно себе захищають і переломлюють ситуацію. Є приклади, коли ми виходимо на рівень конструктивної взаємодії з роботодавцем.

Часто наша діяльність не подобається регіональній владі — ми заважаємо їх планам «оптимізації» медичних закладів. Мають місце спроби інформаційно нас атакувати — звинуватити в «розгойдуванні човна» і підрив політичної стабільності. З останніх «ноу-хау» — оголосити нас «профспілкою Навального», що, звичайно. не має ніякого відношення до дійсності, ми входимо в Конфедерацію праці Росії, яка нас підтримує.

— Прем’єр-міністр Медведєв не раз радив вчителям йти в бізнес, якщо їм не подобається їх професія. Аналогічно можна сказати про медиків. Але у медиків, на відміну від вчителів, більше можливостей — в країні існує маса комерційних клінік. Це може бути виходом?

— У нас значна частина випускників медичних вузів давно виконує заповіти Дмитра Медведєва про те, що треба йти в бізнес. Значна частина випускників йде в торгові агенти фармацевтичних компаній, замість того щоб йти в медицину. Ще частина йде в медичні страхові компанії, які де-факто не виконують корисних функцій для суспільства, але відтягують на себе частину грошей. Ще є ті, хто йде дійсно лікарями комерційний сектор. Це, наприклад, стоматологія, косметологія, пластична хірургія і так далі. Але, природно, поки ще не всі випускники туди йдуть в силу того, що в регіонах цей сектор поки ще не так розвинений. Але я впевнений, що охорона здоров’я повинна зберегти свій суспільний характер і комерційна медицина не повинна її підмінити.

Я вважаю, що всі подібні заяви Медведєва, Голікової і ще когось- це все просто сплески роздратування від невміння і небажання налагодити нормальну роботу цих суспільно-значущих сфер.

— Який ваш прогноз існування охорони здоров’я в найближчі роки, якщо нічого не буде змінюватися?

— Такий прогноз, мені здається, ніхто зараз не може дати. У будь-якому випадку галузь охорони здоров’я потребує самих серйозних змін як в інтересах медичних працівників, так і населення. Сприяти цьому може масове незалежний профспілковий рух, яке треба ще створити. Ми, профспілка «Дія», для себе таке завдання поставили. За останні чотири місяці ми практично потроїли чисельність нашої профспілки, кількість регіонів, в яких створені наші структури, досягла сорока. Вважаю, що ми стоїмо на порозі організаційного прориву, який дозволить нам винести захист трудових прав медпрацівників і самого суспільної охорони здоров’я на інший рівень.