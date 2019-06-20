Стюардесу підкинуло до стелі з-за турбулентності — відео

Інцидент стався на рейсі Приштина (Республіка Косово) — Базель (Швейцарія) болгарської авіакомпанії ALK Airlines. Як розповіла пасажирка рейсу Миржета Баша, яка зафіксувала подію на відео, турбулентність почалася приблизно через півгодини після зльоту і тривала не менше п’яти хвилин.

Літак так сильно трясло, що стюардеса, яка везла візок з напоями, вдарилася головою об стелю. Гарячі напої облили пасажирів, в результаті вони отримали опіки.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

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Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Після приземлення лайнера дев’ять осіб були доставлені в лікарню Базеля з опіками. Ще один чоловік, який не пристебнувся, отримав травму голови — його також підкинуло вгору.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в недалекому майбутньому турбулентність при перельотах значно посилиться.

За матеріалами ТСН

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