Стюардесу підкинуло до стелі з-за турбулентності — відео

Інцидент стався на рейсі Приштина (Республіка Косово) — Базель (Швейцарія) болгарської авіакомпанії ALK Airlines. Як розповіла пасажирка рейсу Миржета Баша, яка зафіксувала подію на відео, турбулентність почалася приблизно через півгодини після зльоту і тривала не менше п’яти хвилин.
Літак так сильно трясло, що стюардеса, яка везла візок з напоями, вдарилася головою об стелю. Гарячі напої облили пасажирів, в результаті вони отримали опіки.
Експрес-інформація по країні
Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.
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Столиця – Берн
Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна
Форма правління – Федеративна республіка
Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)
Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)
Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська
Релігія – католицизм, протестантизм
ІЛР – 0,917 (2-я в світі)
ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)
Валюта – швейцарський франк
Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном
Після приземлення лайнера дев’ять осіб були доставлені в лікарню Базеля з опіками. Ще один чоловік, який не пристебнувся, отримав травму голови — його також підкинуло вгору.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в недалекому майбутньому турбулентність при перельотах значно посилиться.
За матеріалами ТСН
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