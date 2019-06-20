Зеленский провалил европейское турне: Спивак

По мнению политического эксперта Дмитрия Спивака рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию потерпела фиаско. Об этом он заявил в эфире программы “Украинский формат” на телеканале NEWSONE.

“На мой взгляд, европейское турне президента Зеленского полностью провалено. Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка, как “ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая”. И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене”, – заявил Дмитрий Спивак.

По мнению эксперта, в Европе сейчас теплее относятся к России, а санкции уже не актуальны.

“Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. То есть, о каких санкциях идет речь? Меркель уже в 513 раз говорит новой власти, что “Северный поток-2″ будет построен. Да, они не отрицают агрессию РФ, но в то же время заявляют о планах углублять сотрудничество с Россией”, – подчеркнул эксперт.

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