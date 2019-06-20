Зеленський розповів про переїзд АП з Банкової

Зеленський розповів журналістам коли планується переїзд АП і що буде на її місці.

19 червня під час неформальної зустрічі з журналістами в АП Володимир Зеленський поділився намірами згодом перемістити Адміністрацію Президента з центру Києва, а на вулиці Банковій створити художній музей.

Про це пише Телеграф, передає Zrada.today

На питання, чи точно буде переїзд, Зеленський відповів: “Я цього хочу. Головна для мене зараз проблема — це терміни. Тому що будувати з самого початку — це неможливо. Тут не можна перебувати, я з’їду з глузду”.

На запитання, що колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей говорив, що треба 3 роки, щоб “з нуля” побудувати новий будинок, президент відрізав: “Я знаю. Гелетей у нас вже не працює”.

“Я не знаю, наскільки з нуля — це питання до архітекторів. Є ідея. Вже є план, вже є терміни, є конкретні будівлі”, – зазначив Зеленський.

“Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему — нормальну схему, а не тіньову — щоб не брати гроші з бюджету. Хоча на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду “, – додав він.

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