В Одесі знайшли мертвою ще одну зниклу 8-річну дитину: деталі трагедії

В Одесі знайшли мертвим 8-річного Миколу Перчика, який вважався зниклим безвісти.

Про пошуки дитини повідомив інспектор відділу ювенальної превенції, капітан поліції Дмитро Ревун у Facebook у середу, 19 червня.

Микола приблизно о 16:00 перебував на одному з пірсів пляжу “Ланжерон” разом із родичами, після чого зник із їхнього поля зору. Ближче до ночі в поліції повідомили, що дитину знайшли. Водолази дістали хлопчика з дна моря, за 10 метрів від місця, де він грався.

“Зараз для з’ясування повних обставин події на місці працюють правоохоронці. Аби встановити справжню причину смерті дитини, тіло направили на судмедекспертизу”, – йдеться в повідомленні.