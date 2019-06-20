Брехня і хамство верхів викликають все більше огиди

Просто гидко

Брехня і хамство верхів викликають все більшу огиду у росіян. Народ втомився просити — і почав вимагати.

Олексій Кудрін, глава Рахункової палати і один з апологетів підвищення пенсійного віку в нищающей країні — прогнозує соціальний вибух, якщо рівень бідності продовжить рости. Йому вторять політологи-соціологи, фіксуючи, що після пенсійної реформи число незадоволених різко зросла і цей процес вже незворотній.

Але, здається, природа протестів в сучасній Росії пов’язана не тільки з рівнем життя. Бували часи і бідніші. Не пам’ятаю, хто сказав, що в наш час бунтують люди, доведені не стільки до відчаю, скільки до огиди. Дуже точне спостереження.

Якщо рік тому я писала, що росіяни просять дотримання своїх прав на колінах, то сьогодні інтонації в спілкуванні громадян і начальства радикально змінюються.

В гучному ролику з Архангельської області жінка звертається до президента зовсім не з позиції прохача: «Ми, прості жителі російської півночі, вже досить зрозуміло сказали: не бути російській півночі смітником. Ми не хочемо, щоб наш зелений регіон мав мітку російської звалища, не дозволимо його загидити… Володимир Володимирович, ми вимагаємо негайно припинити будувати полігони для захоронення відходів… безповоротно припинити будівництво полігону на станції Шиес… законодавчо заборонити переміщення побутових відходів між суб’єктами РФ без урахування думки населення… Ми вимагаємо припинити переслідування екоактивістів…»

І дієслово «вимагаємо», і оборот «досить зрозуміло сказали» — нові слова в російській політиці останнього часу. Особливо коли вони звернені на адресу президента. Ще півроку тому помори у загальній черзі надсилали скарги до судів, петиції владі і слізно просили у Путіна «втручання». Але коли їм відповіли спочатку мовчанням, а потім погрозами та арештами активістів, риторику мимоволі довелося змінити.

Противники будівництва храму в єкатеринбурзькому сквері теж нічого у начальства вже не просили. І люди, які 12 червня вийшли на неузгоджений марш по столичним бульварах. І журналісти, які пішли з «Комерсанта» після того, як їх колег примусили звільнитися за хорошу роботу. Підозрюю, їм просто стало дуже огидно. Першим — від нерозумного храмобудування на тлі оптимізації лікарень і шкіл, другим — від позамежного рівня свавілля поліції і судах, третім — від відвертого диктату господарів ЗМІ.

Звичайно, мало хто тішився і раніше. Але одні сподівалися тихо пересидіти важкі часи у внутрішній еміграції, іншим гра в «поганих бояр і доброго царя» залишала надію на те, що їхні благання, якщо голосно і довго кричати, все-таки будуть почуті. Сьогодні таких наївних стає все менше. Хоча на «пряму лінію» з президентом чолобитних, безумовно, вистачить. Країна велика. До речі, дуже цікаво, прозвучить на цьому черговому сеансі ручного управління країною питання щодо смітника в Шиесе — і в якому ключі? Якщо тему обійдуть мовчанням, це буде ще однією великою помилкою начальства.

Огида — сильна емоція. Пронизує раптово, як судома. Ще вчора люди сиділи собі за диванів, дивилися телевізори і сміялися над жартами ведучих на тему забороненого хамона. А сьогодні раптом виходять прямо під кийки Росгвардии. І не тому, що зовсім зголодніли. Їм просто опротивело нескінченна брехня влади і пропагандистів. Чи, може, стало соромно перед дітьми-підлітками, яких забирають в автозаки за «незрозумілі написи на футболках». Чи набридло бути мовчазною більшістю, на якому тримається режим, це ж більшість і нехтує.

Чому лояльним до недавніх пір громадянам раптом стає гидко йти на компроміси? Та тому що незрозуміло, заради чого.

Щоб всі нас боялися? Але ця позиція головного пацана на районі вже мало кого надихає. Судячи з нещодавнім опитуванням «Левада-центру», 82% росіян вважають, що бюджетні кошти треба спрямовувати не на посилення військової могутності Росії, а на підвищення добробуту її громадян. Не сміються «Іскандери», засумували «Тополі»…

Чи, може, задля того, щоб сміттєві королі купили собі черговий яхті і відправили свої сім’ї подалі від кордонів країни, яку вони перетворюють на смітник? А ми їм за це ще й заплатимо за підвищеними тарифами на утилізацію сміття… Але це вже зовсім якось принизливо.

Власне, нічого нового. Все це було, і не раз. Як писав Окуджава: Вселенський досвід говорить, що гинуть царства/ не тому, що тяжек побут/ чи страшні митарства./ А гинуть тому/ (і тим болючіше, чим довше), що люди царства свого не поважають більше.

Ось і ми, здається, добрели до цієї риси. Як образно сформулювали письменники і журналісти Архангельської області у своєму відкритому письмена ім’я президента: «Цинічно і грубо порушено людську гідність сіверян, коренева, не конвертована в яку валюту система душі і духу. І тому зараз ми вже нічого не просимо. Ситуація на нашій північній батьківщині і наш стан такі, що просити ми вже не вважаємо можливим. Ми вимагаємо. Ми вимагаємо припинити будь-яке будівництво на Шиесе. Ми вимагаємо розробити гідну, екологічне, цивілізовану систему поводження з твердими побутовими відходами. Ми вимагаємо ставитися до жителям півночі з повагою. Ми вимагаємо вибачень за те неймовірне емоційне напруження, в якому нас усіх прирекли жити, вибачень від тих, хто в цьому винен».

Ось вже дійсно прямо на очах громадяни встають з колін і включають голову. Тільки, боюся, пізно. Але все краще, ніж ніколи.