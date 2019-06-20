Лувр покаже «Мону Лізу» у віртуальній реальності

Лувр планує запустити VR-виставку, присвячену творчості Леонардо да Вінчі — відвідувачі зможуть розглянути знамениту «Мону Лізу» у віртуальній реальності.



Над виставкою “Mona Lisa: Beyond the Glass” паризький Лувр працював спільно зі студією Emissive і компанією HTC – відвідувачам пропонують подолати захисне скло портрета, щоб побачити роботу в найдрібніших деталях.

Про це пише Dailymail, передає Zrada.today.

Унікальний цифровий проєкт присвячений до 500-річчя від дня смерті Леонардо да Вінчі й відкриється вже у жовтні цього року разом з ретроспективою робіт художника. Побачити результат експерименту роботи можна буде як в музеї, так і на кількох VR-платформах.

«Формат виставки дозволить відвідувачам познайомитися з картиною і дізнатися більше про саму Мону Лізу, виходячи за рамки міфів і легенд, які супроводжують її вже понад 500 років».

Експеримент задумали через широку популярність полотна — щорічно тільки через портрет Мони Лізи Лувр відвідують кілька мільйонів осіб. Через захист портрету наблизитися до нього неможливо, але тепер це можна буде зробити завдяки технологіям.

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