Слідчу групу по MH17 поставив у глухий кут незручне питання з Росії

Суд у Нідерландах, який буде розглядати питання покарання винних у загибелі малайзійського Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом, запланований на 9 березня 2020 року. Про це було повідомлено на минулому прес-конференції Об’єднаної слідчої групи (Joint investigation team, JIT) по збитому лайнеру, яка відбулася 19 червня.

На цій прес-конференції був представлений і офіційний «список підозрюваних», що включив трьох росіян і одного громадянина України. Втім, ніяких виразних доказів, які показали б зв’язок зазначених осіб з катастрофою рейсу MH17, так і не було пред’явлено. Представники JIT обмежилися публікацією кількох невиразних телефонних перехоплень, ніяк не пов’язаних з фактом аварії лайнера.

В той же час пряме питання російської журналістки про український номері ракети, виявленої самим JIT, і про відсутність відміток про її пуску з району Снігового на російських радарах поставив доповідачів з JIT у глухий кут.

Примарні зв’язку

Велика частина прес-конференції була присвячена «злочинної групи з чотирьох осіб: доповідачі з JIT демонстрували пресі дані телефонних перехоплень, отримані, найімовірніше, через українську СБУ, яка мала влітку 2014 року доступ до телефонної мережі Донбасу.

Втім, нічого певного з цих переговорів показати не вдалося. У більшості з них обговорення велися без згадки імен і місць розташування говорили — небудь з використанням відомих тільки їм кодових найменувань обладнання. Наприклад, у першому з перехоплених телефонних переговорів вантаж об’єкт (?) іменується… «красунею». Невже це було сказано про «Буку»?

Один з опублікованих розмов, який згаданий наслідком як одного з обвинувачених Ігор Гиркин нібито вів з помічником прем’єр-міністра Криму Сергія Аксьонова, і зовсім був записаний 8 червня 2014 року, тобто більш ніж за місяць до катастрофи МН17! Але навіть у такому давньому перехопленні слідчим JIT вдалося розчути лише загальну прохання про допомогу зброєю, яку Стрільців намагався передати через кримська влада, — але ніяк не запит на переміщення якогось конкретного «Бука» з території Російської Федерації.

Настільки ж умовно прив’язана до подій 17 липня 2014 року і спільна прес-конференція Гиркина і тодішнього прем’єр-міністра ДНР Олександра Бородая, яка пройшла 10 червня того ж року і на якій також згадувалися надії на допомогу Росії в адресу ДНР».

Цікаво і те, що присвятивши Бородаю частина обвинувальних коментарів, слідчі JIT в підсумку навіть не спромоглися включити його в список «підозрюваних». Втім, і за вказаною вище четвірці зв’язок з «Буком» виявилася настільки примарною, що пішли від журналіста питання по доказовій базі застали слідчих зненацька.

«Веселі картинки»

В якості доказів того, що Росія нібито передала на територію бунтівних республік комплекс «Бук» і, більш того, використовувала цю зброю для свідомого пострілу по малайзійському Boeing, на минулому прес-конференції не було надано рівним рахунком нічого. Цей показовий для п’ятирічного розслідування факт його учасники намагалися замаскувати різними смішними подробицями, ніяк не тягнуть на «докази».

Наприклад, публіці були представлені «веселі картинки» побуту солдатів і офіцерів 53-ї російської бригади. При цьому слідчі JIT були змушені визнати, що всі фотографії зроблені в самій Росії (!). Слідство зізналось і в тому, що у нього немає ніяких доказів, що хто-небудь із зображених на фотках людей знаходився на території ДНР і ЛНР 17 липня 2014 року.

Зате на сайті розслідування через п’ять років все так же висять заклики до можливих «свідкам» загибелі лайнера — скоріше звернутися до слідчої групи і повідомити важливі подробиці про «російських військових», якщо такі у кого-небудь є.

При цьому давно і явно існував український слід у подіях 17 липня 2014 року був знову проігноровано наслідком. Зокрема, питання російської журналістки про те, чи прийняла JIT до уваги інформацію про український номері наданої в якості «зброї поразки» ракети і про аналізі даних російських радарів, які не засікли пуск ракети із Снігового району, був залишений без відповіді.

Після тривалої паузи, під час якої доповідачі вирішували, хто ж буде відповідати на це елементарне питання, представники JIT постаралися максимально дезавуювати підняту росіянкою тему. Вони заявили, що «у їхніх експертів є інша думка» — відмінне від того, яке було представлено фахівцями з Росії.

На пряме запитання, яка кваліфікація зазначених «експертів» і в чому полягають їх «розбіжності» з даними російської сторони, виразної відповіді так і не надійшло.

Проговорка про «інша думка» багато чого прояснює. По суті, ми знову маємо справу з набила оскому риторикою «хайлі-лайкли», коли чиєсь голослівне судження видається за всебічно підкріплене доказ.

У той же час дані радарів, на яких немає відміток запуску, і номер ракети, який показує, що вона перебувала в розпорядженні України, мають самодостатню доказову цінність, яка не потребує будь-яких коментарях експертів.

Лукава позиція JIT не знаходить підтримки навіть в самих Нідерландах. Зокрема, лідер другої за популярністю голландської партії «Форум за демократію» Террі Баудетна травневих дебатах прямо висловив свої сумніви з приводу огульного звинувачення на адресу Росії і одночасно підняв питання про незалежність JIT.

Як же так, обурився Баудет, потенційний винуватець катастрофи Україна включена в слідчу команду, в той час як Росія, яку постійно вважають винною без будь-яких доказів, навіть не допущена до матеріалів слідства і не запрошена в слідчу групу?!

Судячи з усього, після сьогоднішнього фарсу JIT, з його шельмуванням Росії, фейковими «доказами» і цинічним відходом від питання по матеріальних доказів, загальні сумніви в неупередженості антиросійського «слідства» лише зміцняться.