“Я її душив, потім роздягнув”: подробиці загибелі Даші Лук’яненко під Одесою

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі начальник кримінальної поліції –перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, підозрюваний – 22-річний місцевий житель.

“Хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп’ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці”, – розповів Аброськін.

За словами начальника кримінальної поліції, в своїх первинних свідченнях підозрюваний сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Потім кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив.

Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

“Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, по крупицях збирали інформацію”, – розповів Аброськін.

Волонтери організації “Кращі люди Одеси”, які цілодобово активно займалися пошуком дівчинки, повідомили, що будинок, на території якого знайшли тіло дівчинки, обшукували ще в перші дні пошукової операції.

Будинок розташований саме в тому місці, де чули дитячий крик, і де обірвався слід і припинив функціонувати мобільний телефон зниклої Даші.

Після того, як сусіди вказали, що підозрюваний і раніше звертав увагу на дітей, будинок обшукали втретє.

Спочатку біля паркану знайшли сандалі, які належали Дарині, а потім і тіло дівчинки. Де перебувала дівчинка під час двох попередніх обшуків, поки неясно. Вбивця кинув тіло дитини у вигрібну яму дворового туалету. Підозрюваного, 22-річного Миколу затримали та допитали.

Під час допиту затриманий зізнався поліцейським, що спочатку душив 11-річну дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.