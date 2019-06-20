У центрі Києва жорстоко побили відомого стиліста і його друзів: опубліковано фото

Пізно ввечері 19 червня в Києві скоїли напад на відомого українського стиліста Олега Шуригіна і його друзів.

Як повідомила в Facebook активістка Олександра Кроликовська, напад стався після прем’єри фільму “Не ховай очей – 2. Наші в США”.

“Швидше за все, найманці малі команду від кураторів не атакувати біля будівлі “Ізоляції”, тому простежили за групою до станції метро Контрактова площа, де і стався напад. Олег постраждав найбільше – тому що, як ви знаєте, він виглядає дуже привабливо і сексуально. Гомофоби сублімують свій гомосексуальний потяг саме в насильство. Також постраждали дві дівчинки, яким розпили слизовий газ в очі”, – зазначила вона.

Відзначимо, що показ фільму проходив в рамках “Київ прайду”.

Людей били ногами по обличчю. Всього було близько чотирьох нападників. Серед постраждалих також були неповнолітні.