Украине не нужны кредиты МВФ в этом году, – НБУ

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью “Экономической правде” рассказала, что Украина сможет прожить 2019 год без займов с Международного валютного фонда. Об этом сообщает Zrada.today.

“Заявление Администрации президента по итогам встречи с МВФ достаточно оптимистично. Украина готова продолжать работать с МВФ и выполнять программу. Существующая программа рассчитана до февраля 2020 года. До ее завершения планировалось получить еще два транша — в мае и ноябре”, – рассказала Екатерина Рожкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ZRADA.TODAY ПОСЧИТАЛА, КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЗЯЛ КРЕДИТОВ У МВФ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Чиновница подчеркнула, что несмотря на то, как завершится 2019 год, уже надо думать о новой программе финансирования от МВФ. По её словам, Украина должна получить от Фонда программу расширенного финансирования EFF на три года. Но перед этим украинские политики должны подтвердить своими действиями, что не сворачивают с прежнего курса.

Также очень важным есть проведение реформ. Украина обязана закончить медицинскую реформу, реформу образования, реформу энергоотрасли. Крайне важны судебная реформа, эффективная работа антикоррупционных органов, запуск рынка земли, принятие закона про “сплит”.

Екатерина Рожкова уверяет, что волноваться из-за отсутствия транша в мае не за чем, поскольку выборы пройдут быстро и Украина получит новые кредиты.

“У нас 19,5 млрд долл резервов. До конца года мы должны выплатить чуть более 5 млрд долл по валютным обязательствам правительства.Резервов хватит, чтобы обслужить эти долги. Вопрос в том, что сотрудничество с МВФ открывает возможность привлекать финансирование от других МФО”, – объяснила Рожкова

Напомним, Администрация президента заявила, что подготовка новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) начнется уже в июле.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!