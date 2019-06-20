Разумков повідомив, з якою партією може об’єднатися “Слуга народу”

Лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков не виключає об’єднання з партією “Голос” Святослава Вакарчука.

“Питання ж не з ким ти будеш об’єднуватися, питання — навіщо ти будеш об’єднуватися. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, зійдуться з ціннісними базисами партії” Слуга народу “, то, теоретично, об’єднання можливе”, – сказав Разумков в ході прямої лінії, відповідаючи на питання про те, що об’єднання з партією “Голос” – це утопія.

Про це пише Телеграф, передає Zrada.today.

Крім того, на питання, чи планується об’єднання з тими, хто вже був депутатом, він сказав: “З ким ми будемо об’єднуватися, я вам зараз не відповім. Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по шляху “.

Згідно з даними останніх опитувань, до Верховної Ради проходять п’ять політсил, лідирує партія “Слуга народу”. “Голос” Святослава Вакарчука долає 5% бар’єр.

Нагадаємо, партія “Слуга народу” в середу 19 червня принесла в Центральну виборчу комісію для реєстрації свого списку 201 кандидата в народні депутати на позачергових виборах 21 липня. За мажоритарним кандидатам зараз йдуть додаткові перевірки, перевірки програм цих кандидатів, що вимагає деякого часу.

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