«Одна вода»: чим корисні огірки, і як їх вибрати?

Огірки їдять у всьому світі: в Ірані їх навіть вживають в якості десерту. Чи корисний цей овоч сам по собі, і кому його потрібно їсти обов’язково? Розповідаємо.

Що в складі огірків?

В основному вода. Крім неї у ньому є вітаміни і мінерали — А, В, С, РР, Е, К, кальцій, фосфор, магній, залізо, натрій, хром, хлор, цирконій, марганець, нікель, кремній, калій.

Кому потрібно включити огірки в свій раціон?

Практично всім — його склад досить збалансований і містить необхідну організму клітковину. Але особливо овоч буде корисний…

Людям із захворюваннями щитовидної залози — завдяки вмісту йоду;

Людям зі схильністю до набряків — у плодів є сечогінний ефект;

Сердечникам — завдяки наявності калію;

Хворим на атеросклероз: клітковина регулює рівень холестерину;

Людям з ожирінням – в 100 г огірка міститься всього 15 ккал, а дієтологи відзначають, що огірки сприяють кращому засвоєнню білка.

А мариновані і солоні огірки корисні?

Якщо є їх в міру, цілком. Однак в такому продукті занадто багато солі, спецій, кислот — вони небажані людям з хворим кишечником. Дізнатися ж точне найменування прянощів і їх кількість в “магазинному” продукті неможливо: згідно техрегламенту, виробник зобов’язаний вказувати тільки наявність гірчиці.

Звичайні огірки всім можна їсти?

Їх не рекомендують людям з підвищеною кислотністю в шлунку, а також при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки. А нещодавно вчені виявили, що огірки можуть викликати алергію, яка провокує кашель, чхання, нежить, висипання на шкірі, свербіж, у важких випадках — набряки порожнини рота і утруднення дихання. Якщо ви помітили такі симптоми після вживання огірків, виключіть цей овоч з раціону і зверніться до лікаря.

Як правильно вибирати огірки?

Ось інструкція:

Віддавайте перевагу твердим плодам невеликого розміру;

Зверніть увагу на хвостик огірка — він повинен бути пружний;

Якщо купуєте огірки не в сезон, очистіть їх від шкірки або ретельно вимийте: незрілі овочі обробляють парафіном;

Якщо в огірку немає насіння, не вживайте його в їжу. Ймовірно, в ньому багато шкідливих речовин;

Жовті плями — також ознака високого вмісту нітратів;

Перед їжею помийте овоч, почистіть від шкірки і відріжте кінчики з двох сторін — велика частина хімікатів накопичується в кінчиках і шкірці.

Идерело