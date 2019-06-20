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«Одна вода»: чим корисні огірки, і як їх вибрати?

20.06.2019

Огірки їдять у всьому світі: в Ірані їх навіть вживають в якості десерту. Чи корисний цей овоч сам по собі, і кому його потрібно їсти обов’язково? Розповідаємо.

Що в складі огірків?

В основному вода. Крім неї у ньому є вітаміни і мінерали — А, В, С, РР, Е, К, кальцій, фосфор, магній, залізо, натрій, хром, хлор, цирконій, марганець, нікель, кремній, калій.

Кому потрібно включити огірки в свій раціон?

Практично всім — його склад досить збалансований і містить необхідну організму клітковину. Але особливо овоч буде корисний…

  • Людям із захворюваннями щитовидної залози — завдяки вмісту йоду;
  • Людям зі схильністю до набряків — у плодів є сечогінний ефект;
  • Сердечникам — завдяки наявності калію;
  • Хворим на атеросклероз: клітковина регулює рівень холестерину;
  • Людям з ожирінням – в 100 г огірка міститься всього 15 ккал, а дієтологи відзначають, що огірки сприяють кращому засвоєнню білка.

А мариновані і солоні огірки корисні?

Якщо є їх в міру, цілком. Однак в такому продукті занадто багато солі, спецій, кислот — вони небажані людям з хворим кишечником. Дізнатися ж точне найменування прянощів і їх кількість в “магазинному” продукті неможливо: згідно техрегламенту, виробник зобов’язаний вказувати тільки наявність гірчиці.

Звичайні огірки всім можна їсти?

Їх не рекомендують людям з підвищеною кислотністю в шлунку, а також при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки. А нещодавно вчені виявили, що огірки можуть викликати алергію, яка провокує кашель, чхання, нежить, висипання на шкірі, свербіж, у важких випадках — набряки порожнини рота і утруднення дихання. Якщо ви помітили такі симптоми після вживання огірків, виключіть цей овоч з раціону і зверніться до лікаря.

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Як правильно вибирати огірки?

Ось інструкція:

  • Віддавайте перевагу твердим плодам невеликого розміру;
  • Зверніть увагу на хвостик огірка — він повинен бути пружний;
  • Якщо купуєте огірки не в сезон, очистіть їх від шкірки або ретельно вимийте: незрілі овочі обробляють парафіном;
  • Якщо в огірку немає насіння, не вживайте його в їжу. Ймовірно, в ньому багато шкідливих речовин;
  • Жовті плями — також ознака високого вмісту нітратів;
  • Перед їжею помийте овоч, почистіть від шкірки і відріжте кінчики з двох сторін — велика частина хімікатів накопичується в кінчиках і шкірці.

Идерело

 

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