У США зійшов з колії потяг з боєприпасами

В американському штаті Невада біля міста Веллс зійшов з колії поїзд, який перевозив боєприпаси та вибухові речовини.

З колії зійшли 14 вагонів. У службі громадської безпеки округу Елко зазначили, що в задніх вагонах перевозили боєприпаси, ручні гранати, бомби і нітрат натрію.

Однак у Федеральній адміністрації залізниць США зазначили, що ні в одному з тих вагонів не було вибухівки.