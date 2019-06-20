“Не спав до ранку і випивав”: дружина розповіла про дивну поведінку Тимчука перед смертю

Цивільна дружина народного депутата від фракції “Народний фронт” Дмитра Тимчука, якого знайшли мертвим 19 червня, розповіла про останні дні життя чоловіка.

Показання, які дала жінка, вдалося дізнатися “Стране” від джерела в правоохоронних органах.

Так, за її словами, у фатальний день Тимчук не спав із 4 ранку.

“Останнім часом він був пригнічений. Випивав. У день загибелі ходив по квартирі і крутив у руках пістолет, клацав. У нього давно були песимістичні настрої щодо ситуації, його місця і ролі в житті, в політиці. Говорив, що втомився, що життя втратило сенс і не розумів, що далі робити”, – розповіло джерело.

Стало відомо, що цивільна дружина Тимчука була на кухні, коли почула хлопок. Далі вона зайшла і побачила, що чоловік лежить на підлозі з кульовим пораненням у голову.

Відзначається, що на вході в квартиру нардепа є камери. Слідча група встановила, що сторонніх осіб у квартирі не було.