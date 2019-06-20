Злата Огневич засвітила обличчя без макіяжу

Українська співачка Злата Огневич – одна з небагатьох, хто з легкістю постає перед прихильниками без жодної косметики. І виглядає при цьому зірка розкішно.

Попри чималу кількість проектів, записи нових пісень та підготовку до всеукраїнського туру Злата Огневич знаходить ще й час для своїх прихильників у мережі. Щодня артистка публікує все нові кадри з буденного життя та залаштунків зйомок.

Та днями на її Instagram-сторінці з’явилось фото, яке привернуло чималу увагу користувачів мережі. Злата Огневич поділилась світлиною, зробленою, ймовірно, вкінці дня. Співачка постала перед камерою без макіяжу та із розплетеним волоссям. До знімка вона додала мотиваційний допис.

“Жити. Тут і зараз. Мріяти, діяти, страждати і підійматися. Задихатися від почуттів і слухати тишу. Пізнавати. Знайти щастя у собі і дякувати. Ховати веселку у шафі і надягати, коли за вікном дощі. Затамувавши подих, зловити мить у долоні! Надихати”, – написала Злата Огневич.

Фото Злата Огневич зробила раніше, ще до раптової зміни іміджу. Адже зараз артистка красується з трендовою гривкою, якої не видно на новому знімку. Як Злата Огневич зізналась в ексклюзивному коментарі LifeStyle 24, оновлення її іміджу не було пов’язане з якоюсь подією у житті, а стало просто весняною зміною іміджу.

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Жити. Тут і зараз. Мріяти, діяти, страждати і підійматися. Задихатися від почуттів і слухати тишу. Пізнавати. Знайти щастя у собі і Дякувати. Ховати веселку у шафі й надягати, коли за вікном дощі. 🙌🏾 Стишивши подих, зловити Мить у долоні! Надихати…♥️ #златаогневич #singer #music #українськамузика

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 19 Июн 2019 в 5:51 PDT

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Рятуюсь від спеки на вечірці у @mr_colorist_2017 @mr_beauty_corp 🖤 shoot 📸 @orest.com.ua #златаогневич #українськамузика #zlataognevich #trendy #beauty #coatover

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 14 Июн 2019 в 2:00 PDT

: 24 канал