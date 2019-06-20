Начальник поліції на Черкащині затримав вбивцю

Чоловіка затримали в місті Корсунь-Шевченківський, він намагався виїхати за межі району. Йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє поліція Черкаської області

До поліції Корсунь-Шевченківського відділення надійшло повідомлення про те, що на березі річки одного із сіл Корсунь-Шевченківського району місцеві жителі виявили труп жінки. Також вони додали, що бачили біля неї чоловіка, який, побачивши їх, втік.

Працівники поліції встановили його особу. Ним виявився житель Корсунь-Шевченківського району. Чоловіка за місцем проживання не виявилося. На його пошуки було орієнтовано особовий склад відділення поліції. Того ж дня зловмисника затримав, начальник місцевої поліції Генадій Дехтяренко. Він виявив його на одній із вулиць міста Корсунь-Шевченківський, як з’ясувалося чоловік намагався виїхати за межі району, щоб уникнути відповідальності. Під час розмови з поліцейським чоловік зізнався у вчиненому. Він розповів, що товаришував з потерпілою. Того дня вони розпивали алкогольні напої. В стані алкогольного сп’яніння між ними виник конфлікт. Чоловік вдарив її. Жінка впала та втратила свідомість. Він продовжував бити потерпілу, доки не побачив що в його бік йдуть люди. Зловмисник залишив потерпілу і втік. Жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла.

Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.