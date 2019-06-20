АМКУ оштрафував Микитася на 112 мільйонів за махінації з ремонтом Шулявського мосту

Микитась Максим
Народний депутат і столичний забудовник Микитась Максим був викритий у нової афери, вигравши допомогою пов’язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявському мосту. Як передає «Економічна правда» з посиланням на джерела в Антимонопольному комітеті, компанія «Північно-український будівельний альянс» виграла тендер вартістю 600 мільйонів гривень з численними порушеннями, попередньо вступивши в змову з ТОВ «Спецстройплюс».
Саме ці компанії стали фіналістами конкурсу, хоча обидві
входять в корпорацію «Укрбуд», екс-президентом якої є Микитась,
фактично «приватизував» держкомпанію з 2010 року.
Організатором тендерного конкурсу виступило столичне КП
«Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Київ». Крім
підроблених документів, у одного з фігурантів розслідування АМКУ виявив, що
зазначені компанії:
– виконували роботи для одних і тих же генпідрядників,
які є членами тієї ж корпорації;
– знаходяться за однією адресою;
– спільно використовують засоби зв’язку;
– мають спільних працівників;
– використовують однаковий IP-адресу для податкової звітності та
для входження в електронні кабінети системи «Клієнт-Банк»;
– надавали фінансову допомогу один одному;
– надали однакові листи банку замість банківських
гарантій;
– мають банківські гарантії та листи, надані одним
банком в один день і з послідовною реєстраційної нумерацією;
– надали документи, які мають спільні риси в
оформленні;
– діяли синхронно в часі.
Ґрунтуючись на сукупності зібраних доказів, 19 червня
2019 АМКУ за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів, наклав штраф на ТОВ «Північно-українська
будівельний альянс» – на суму 56 млн гривень і ТОВ «Спецбуд-Плюс» – на суму
56 млн гривень. Викриття в порушенні закону автоматично позбавляє ці компанії
права участі в публічних закупівель на 3 роки.
Раніше SKELET-info повідомляв, що АМКУ оштрафував компанії «Північно-український будівельний альянс» і «Спецбуд-Плюс» на загальну суму 149 млн 930 тис. грн за змову на двох тендерах.