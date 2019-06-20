Не приходячи до тями у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров

Помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував в комі після побиття 4 травня.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook, передає Zrada.today.

“Сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили в центрі Черкас 4 травня. З моменту нападу Вадим був без свідомості, знаходився в стані коми”, – написав він.

Томіленко зазначив, що єдина версія замаху, а тепер уже і вбивства, яку поділяють черкаські працівники ЗМІ – саме професійна діяльність Комарова.

Сергій Томіленко

“Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, торкався резонансні теми”, – пояснив Томіленко.

Він додав, що НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова.”Продовжуємо вимагати реальної, а не декларативної, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем”, – заявив Томіленко.